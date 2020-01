Estudante é morta com tiro na cabeça, e namorado diz que foi roleta-russa

Uma estudante de 18 anos morreu baleada na cabeça na madrugada da terça-feira (14) em Samambaia, no Distrito Federal. O namorado de Gabrielly Miranda afirmou que eles estavam brincando de roleta-russa e ele acabou disparado na cabeça dela. Gabrielly morreu na hora. A informação é do Uol.

Leonardo Pereira, 31 anos, chamou a Polícia Militar depois de atirar na namorada. Ele foi preso. A morte foi registrada na 26ª Delegacia.

A roleta-russa é uma ação em que a pessoa coloca apenas uma bala no tambor do revólver e faz disparos contra alguém, sem saber a posição do projétil - ou seja, a pessoa pode ser baleada ou não.

Leonardo disse em depoimento que ele e a namorada passaram a noite bebendo. Já quando o dia se aproximava do amanhecer, resolveram usar um revólver calibre 38 para "brincar" de roleta-russa.

Primeiro, Gabrielly mirou a perna e atirou. A arma não disparou. Ela então entregou o revólver para Leonardo.

"Aqui na delegacia, o Leonardo contou que apontou a arma para a cabeça da companheira e apertou o gatilho, porém acreditava que a arma não iria disparar", explica o delegado José Eduardo.

Ao Uol, o delegado afirmou que não acredita nesta versão e que o caso é investigado como feminiício. O suspeito deve ainda responder por porte ilegal de arma de fogo.

Leonardo já tem passagem na polícia por violência doméstica, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

Ciúmes

A mãe de Gabrielly, Wildiane Silva, contou que ela mesma namorou com Leonardo, antes do relacionamento dele com a vítima. "Dois anos depois que terminamos, eles começaram a namorar. Ela queria terminar o namoro, voltar para a igreja. Ele era muito ciumento com ela", diz. "O que queremos é justiça".

Amigos de Gabrielly lamentaram a morte. "Quem conhece sabe. Ele fez isso porque quis. Sempre a ameaçou, a família e amigos também. A família dele sempre soube de tudo e nunca fizeram nada. Não teve nada de roleta russa, ela tinha medo dele porque nunca aceitava o fim", escreveu uma amiga em rede social.

Ela diz que o suspeito obrigou a vítima a cortar contato com amigas. "Ela estava bem e feliz, não sei porque voltou para ele. Esse homem sempre a perseguia até que chegou nesse ponto".