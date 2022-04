Estudante relata agressão de advogado durante festa na Boca do Rio

A estudante de Direito Crislaine Emily Santos de Oliveira, 26, relata ter sido vítima de violência durante uma festa no Centro de Convenções, na Boca do Rio, na madrugada de quinta-feira (21). A jovem, que também é modelo, acusa o advogado Raul Hernandes Gerin, 31, pelo crime. Após o ocorrido, o suspeito foi encaminhado por uma guarnição da Polícia Militar à Central de Flagrantes. Emily foi agredida com um soco, bateu a cabeça ao cair no chão e precisou levar dez pontos no rosto.

O crime ocorreu quando a jovem foi até a casa de eventos por volta de 4h30 para buscar uma amiga que mora no mesmo apartamento que ela, no bairro do Imbuí. Segundo o relato do seu advogado, Otto Lopes, ao chegar no local, Emily teve os cabelos puxados e, logo depois, foi surpreendida por um soco no rosto, que a fez cair no chão e perder a consciência. Ela não conhecia o autor da violência.

Depois de ficar alguns minutos desmaiada, Emily acordou enquanto estava recebendo atendimentos dentro de uma unidade do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu). Em seguida, a vítima foi levada à Central de Flagrantes por pessoas responsáveis pela festa, de acordo com o advogado. Já Raul Hernandes foi conduzido por uma guarnição da 39ª CIPM.

A Ordem dos Advogados do Brasil secção Bahia (OAB-BA) confirmou que dois advogados da Comissão de Direitos e Prerrogativas o acompanharam na delegacia. No local, Raul Hernandes ainda teria desferido ofensas e ameaças à vítima.

“Lá [na Central de Flagrantes] ele continuou me ameaçando e me inflamando. Em um determinado momento eu reagi verbalmente e um amigo dele começou a me filmar. Ele ficava me provocando dizendo para eu agredi-lo e eu lembro com muita exatidão de ter falado que eu não era como ele”, relata Emily. Após a confusão, ela foi levada para o carro de um conhecido e ficou esperando seu advogado chegar no local, o que aconteceu por volta de 6h.

Ambos deram depoimentos na delegacia e um boletim de ocorrência foi registrado. “Os dois foram ouvidos na Central de Flagrantes, ela como vítima e ele como autor. A delegada entendeu que deveria lavrar um Termo Circunstanciado de Ocorrência e aguardar a chegada do laudo pericial”, explica Otto Lopes. O advogado Raul Hernandes foi liberado logo em seguida.

Ainda na quinta-feira (21) durante a noite, o advogado de Emily teve acesso ao resultado do exame de corpo de delito. O documento indica que ela fique afastada de suas funções por mais de 30 dias, o que tipifica a agressão como lesão grave.

Emily vai passar por uma consulta com um neurologista devido ao impacto da pancada no chão (Foto: Arquivo Pessoal)

Durante a realização do laudo pericial, a médica que atendeu Emily recomendou que ela se consultasse um neurologista, devido à pancada na cabeça. A vítima possui lapsos de memória e não lembra ao certo como se deu a agressão. “A médica pediu uma avaliação neurológica porque com o impacto da queda eu bati a minha cabeça”, diz Emily.

A estudante conta que sente muitas dores na cabeça e que tem tido dificuldades para dormir desde o ocorrido. Emily diz também que tem recebido mensagens de pessoas que presenciaram a agressão e que afirmam que o suspeito já estava tendo posturas agressivas durante a festa.

“Pessoas que estavam no local vieram falar comigo através do Instagram e todas relatam que ele já estava procurando briga, que estava caçando, e que comigo ele resolveu aliviar”, relata a jovem. Otto Lopes destaca ainda que o advogado Raul Hernandes tentou fugir do local depois do episódio de violência, mas foi contido pelas pessoas que ali estavam.

A Polícia Civil confirmou o registro da agressão e informou que o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TOC) por lesão corporal foi lavrado contra Raul Hernandes. O procedimento deve ser encaminhado para a 9ª Delegacia (Boca do Rio).

A reportagem buscou contato com o Raul Hernandes, mas não obteve sucesso. O Centro de Convenções também foi procurado, mas informou que a produção da festa Baladinha, que acontecia no local, é quem deve responder pelo ocorrido. O CORREIO tentou então contatar a organização do evento, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

*Com orientação da subeditora Fernanda Varela.