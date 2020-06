'Eu sou uma figura pública, mas o meu corpo não é', desabafa Maisa

A apresentadora Maisa Silva, 18 anos, usou as redes sociais para fazer um desabafo, na madrugada deste domingo. Em seu perfil no Instagram, Maisa criticou os seguidores que insistem em perguntar sobre sua vida sexual e a relação com o namorado, Nicolas Arashiro.

"Eu sou uma figura pública, mas o meu corpo não é", escreveu, em uma publicação nos stories.

Segundo Maisa, ela já teve que se pronunciar, anteriormente, no Twitter, para que parassem de fazer perguntas do tipo a cada vez que ela posta uma foto com o namorado.

"Já me viram perguntando pra alguém numa foto da pessoa ‘vocês transam? Será se?’. Não. Acho muita falta de maturidade tratarem sexo como esse grande tabu e como se fosse algo errado, algo incomum. De repente é para alguns...”, afirmou.

Maisa ainda reforçou que não tem obrigação de dar satisfações aos fãs.

"Muito triste ter que vir aqui, em um dia em que atingimos a marca de mais de 50 mil mortos por covid, dar satisfação a vocês para dizer que não acho justo tratarem a minha vida sexual como se ela não fosse minha e privada", desabafou.