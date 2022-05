EUA: homem invade palco e agride comediante Dave Chappelle

O ator e comediante Dave Chapelle foi agredido durante uma apresentação no Hollywood Bowl, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Um homem não identificado subiu no palco e tentou derrubar Chappelle. O comediante ainda chegou a brigar com o agressor, que saiu pelo fundo do palco e foi, em seguida, retirado do local por seguranças do local. Após o ataque, o homem foi agredido e precisou de atendimento médico.



Depois do incidente, o ator Chris Rock, subiu ao palco e fez uma piada relembrando o tapa que levou de Will Smith durante a cerimônia do Oscar. "Era o Will Smith?", perguntou.



Ao retornar para o palco, Dave comentou que o seu agressor deveria ser um homem trans. Chappelle é alvo de críticas da comunidade LGBTQIA+ por conta de suas piadas, consideradas transfóbicas. Ele continuou o show e revelou que não sabia se aquilo fazia parte da apresentação.



Em 2021, seu especial da Netflix The Closer provocou manifestações de funcionários da empresa contra a exibição de um especial de comédia. Eles acusaram a plataforma de streaming de lucrar e manipular conteúdos que prejudicam a comunidade LGBTQIA+.