Eva Wilma está internada na UTI do Hospital Albert Einstein

A atriz Eva Wilma, de 87 anos, está internada no Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo, desde quinta-feira (15), para tratamento de problemas cardíacos e renais, conforme boletim médico divulgado pela unidade nesta segunda-feira (19).

Ela está internada em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e tem evolução estável, está consciente e respirando espontaneamente, de acordo com o boletim, assinado pelos médicos Dr. Cláudio Cirenza, cardiologista, e Dr. Miguel Cendoroglo, Diretor Médico e de Serviços Hospitalares do Hospital Israelita Albert Einstein.

É a segunda vez que a atriz é internada neste ano. Em janeiro, ela ficou 21 dias hospitalizada com pneumonia no Hospital Vila Nova Star, da Rede D'Or, também na Zona Sul da capital paulista. Na ocasião, ela ficou nove dias na UTI após apresentar dificuldade respiratória.

Com 66 anos de carreira, a atriz foi a grande homenageada do Prêmio Cesgranrio de Teatro, entregue em janeiro de 2020 no Copacabana Palace, no Rio: “Amo o ator por se emprestar inteiro para expor os aleijões da alma humana com a única finalidade de que o público se compreenda, se fortaleça e caminhe no rumo de um mundo melhor a ser construído pela harmonia e pelo amor”.