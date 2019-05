Evento de culinária marca lançamento de A Dona do Pedaço

Todo mundo já ouviu a história de que a ficção imita a realidade. Mas e quando a ficção tem o poder de mudar a realidade de alguém? É essa a mensagem que a personagem Maria da Paz, interpretada pela atriz Juliana Paes, carrega no enredo de A Dona do Pedaço.

A nova trama da Globo chegou ontem no horário nobre da emissora e foca na história de superação vivida por Maria, que antes vendia bolos na rua e hoje alcançou o sucesso como uma confeiteira famosa.

Baseado nessa narrativa, a Rede Bahia promoveu um evento, em parceria com o Shopping da Bahia, e levou quatro sessões de uma oficina de confeitaria para o público ontem à tarde. Com inscrições gratuitas, os alunos interessados acompanharam a elaboração de bolos, que inspiravam não só pela criatividade das receitas, mas também pelo poder de transformação que podem causar na vida das pessoas.

É o caso de Lucilene Castro, de 35 anos, que trabalha na produção de doces e saiu de Lauro de Freitas só para acompanhar as oficinas pessoalmente. “Pra mim foi maravilhoso. Nem sempre é possível fazer esses cursos, então aqui aprendi algumas técnicas que podem me tornar uma confeiteira melhor. Aprendi muito, de verdade. Vai ficar para a vida toda”, contou Lucilene.

Lucilene é confeiteira e sonha em um dia, assim como a personagem Maria da Paz, ter um grande negócio no ramo da gastronomia (Foto: Betto Jr./CORREIO)

Ao fim de cada sessão, alguns livros de confeitaria foram sorteados para os inscritos, tornando a tarde ainda mais especial. Como foi para Camila Miranda, 30, que faz faculdade de psicologia e, para ajudar a juntar dinheiro, vende brownies e trufas.

Ela ganhou um livro de receitas de padaria e, apesar de não ser sua especialidade, garante que vai estudar e se tornar uma confeiteira mais completa. “A personagem de Juliana Paes é uma forma de inspiração. Lá em casa estão até me chamando de ‘a dona do pedaço` (risos), porque tenho batalhado muito com meus brownies e trufas”, disse Camila, que também usa as redes sociais para divulgar seus trabalhos.

“Eu acho que a culinária, de certa forma, faz com que as pessoas demonstrem afeto, através da comida. Aproxima elas. Me trazia para perto da minha mãe através de suas receitas”, conta Islaine Carvalho, 27, que cresceu com sua mãe fazendo receitas em casa

E para quem estava ministrando o curso, o momento também era muito especial. Mércia Costa, 38, é instrutora dos cursos de gastronomia do Senac e gastróloga com especialidade em confeitaria, e ontem promoveu duas oficinas de bolos. “A novela traz toda essa história de superação através da gastronomia, dos bolos, que é uma receita simples mas que pode mudar a história de uma pessoa. E aqui, apesar de ser bem rápido, cria uma dinâmica muito boa com os alunos”, contou a confeiteira ao fim de uma das sessões.

