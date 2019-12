Evento discute presente e futuro da mineração na Bahia

O setor de mineração é hoje responsável por aproximadamente 2% do Produto Interno Bruto (PIB) da Bahia. O estado é, atualmente, o terceiro maior produtor mineral do país. Os números já são bons, mas devem ficar ainda melhores nos próximos anos com o início do funcionamento do complexo logístico formado pela Ferrovia de Integração Oeste – Leste (Fiol) e pelo Porto Sul, em Ilhéus, e a implantação de grandes projetos de minério de ferro na região de Caetité.

E é este futuro próximo que estará em debate nesta quarta (18/11), no evento CBPM Convida, realizado pela Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) para marcar seus 47 anos de fundação. A ideia é reunir profissionais e técnicos da área de mineração para discutir o papel das empresas mineradoras no desenvolvimento socioeconômico da Bahia.

Os convidados desta primeira edição são o presidente da Companhia de Ferro Ligas da Bahia (Ferbasa), Márcio Lopes, e o diretor de operações da Mineração Caraíba, Manoel Valério. Eles vão compartilhar experiências adquiridas à frente de duas das mais importantes empresas de mineração do país. O diretor-geral da Agência Nacional de Mineração, Victor Bicca, também confirmou presença.

O aniversário da companhia também ensejou a criação do prêmio CBPM de Mineração, que será entregue – também na quarta - ao empresário e fundador da Ferbasa José Corgosinho de Carvalho Filho. Além de ter concebido e construído, na Bahia, uma das mais importantes empresas na área de mineração, metalurgia e reflorestamento do país, o empresário teve também grande atuação na área social, por meio da Fundação José Carvalho. Radicado na Bahia desde 1960, o fundador da Ferbasa faleceu em 2015, aos 84 anos.



Serviço

O que: CBPM Convida – Márcio Lopes, Presidente da Ferbasa e Manoel Valério, diretor de operações da Mineração Caraíba

Quando: Dia 18 de dezembro, 08:30.

Onde: Sede da CBPM – Quarta avenida do CAB, Salvador, Bahia.

Entrada gratuita. Inscrições aqui