Evento internacional movimentará R$ 2 milhões em Salvador em novembro 

O Welcome Tomorrow Experience, que será sediado, pela primeira vez, em Salvador, em novembro deste ano, vai movimentar R$ 2 milhões em investimentos na cidade, segundo o fundador do evento, Flávio Tavares. A organização também confirmou, com exclusividade ao CORREIO, dois dos três artistas que estarão no festival: Margareth Menezes e Durval Lelys.

É o primeiro ano que o evento ocorre fora de São Paulo. Ele será no modelo híbrido e transmitido em 18 países para mais de 250 mil pessoas. O Welcome Tomotorrow discute o futuro da mobilidade, da tecnologia e da inovação, através de palestras, shows e da ocupação das ruas da cidade, como passeios de bicicleta e atividades nas praias. O anúncio foi divulgado por meio de coletiva de imprensa, feita na terça-feira (28), no Centro de Convenções de Salvador, um dos espaços a serem utilizados pelo festival.

O evento é gratuito para os que frequentarão tanto no modelo híbrido quanto presencial. O objetivo é aproximar os mais diversos setores da cidade, para pensar soluções e novas iniciativas nesses temas. “A gente está convidando artistas, músicos, escritores, chefs, as pessoas de Salvador, para que todo mundo se envolva e se conecte em um propósito de olhar Salvador e falar como a gente pode melhorar na sociedade, como deixar a cidade mais relevante para a população”, esclarece o fundador.

Fundador da WTW, Flávio Tavares, quer ampliar as conexões entre os setores de Salvador através do evento. Crédito: Nara Gentil/CORREIO.

A Prefeitura também apoiará o evento, por uma consultoria de conteúdo sobre a cidade, liberação de espaços públicos e estrutura para gravações. O prefeito, Bruno Reis (DEM), comemorou a realização do Welcome Tomorrow, porque, segundo ele, trará visibilidade e mais turistas para a cidade de Salvador, não só do Brasil, mas do mundo inteiro.

“É um evento de projeção mundial e debate temas importantes, que nossa cidade tem muito conteúdo, boas experiências e onde queremos avançar ainda mais. Vai servir para tornar Salvador uma smart city e estimular o crescimento econômico, atraindo empresas de tecnologia e startups”, celebra Reis.

Prefeito Bruno Reis (DEM) acredita que evento dará mais visibilidade à Salvador. Crédito: Nara Gentil/CORREIO.

Segundo Reis, Salvador é a cidade mais inteligente do Nordeste. “Estávamos na 18ª posição em número de startups, aceleradoras e incubadoras, e subimos para a primeira posição do Nordeste. Queremos criar um ecossistema pulsante, para a criação de empregos que remunerem bem e ajudar na ampliação da arrecadação da prefeitura”, adiciona o prefeito.

Além da transmissão para 18 países, o Welcome Tomorrow terá parceria com a Expo Dubai, um evento que reúne 192 países para discutir os principais problemas mundiais. Para o secretário municipal de Cultura e Turismo, Fábio Mota, é o início de uma nova em Salvador. “Vamos estar sintonizados com 192 países do mundo, que estarão conhecendo nossas belezas culturais arquitetônicas. É a primeira vez que ele acontece fora de São Paulo, então, estamos inaugurando uma nova era”, destaca Mota.

Fábio Mota, titular da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), prevê nova era para Salvador após o Welcome Tomorrow. Crédito: Naral Gentil/CORREIO.

O evento testará ainda carros elétricos no município, durante a programação. Para o secretário municipal de mobilidade, Fabrizzio Muller, é uma meta da prefeitura implantar essa tecnologia no município. “É um desejo nosso trazer a eletro mobilidade para cá, principalmente, para o primeiro trecho do BRT. Temos uma meta ambiciosa, de tornar 25% da frota do BRT elétrico. Mas, existem desafios, como o alto custo da tecnologia”, avalia o secretário.

Fabrizzio Muller, titular da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), quer implantar carros elétricos em Salvador após o Welcome Tomorrow. Crédito: Nara Gentil/CORREIO.

A programação do evento ainda será divulgada pela organização nos próximos dias. A realização é da GL Events Brasil.

Prefeito sanciona nesta quarta (29) programa de incentivo à cultura e retomada de eventos

Quem quiser fazer eventos em Salvador terá vários benefícios fiscais, como a redução e isenção em impostos. Isso porque o prefeito, Bruno Reis (DEM), sanciona, nesta quarta-feira (29), o Programa de Retomada do Setor Cultural (Procultura), para impulsionar a retomada dos eventos e do setor cultural da cidade.

O Procultura dá redução de 3% para 2% do Imposto Sobre Serviços (ISS) para as atividades culturais e eventos que aconteçam na capital baiana, como espetáculos, desfiles, camarotes, trios elétricos, shows, teatros, recitais, festivais, congressos, eventos esportivos e convenções, contemplados com o apoio financeiro de empresas públicas e/ou privadas. O programa ainda isenta a taxas de vigilância sanitária até 31 de dezembro de 2022 para alguns serviços, e e Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (Iptu) para os cinemas de rua.

Antes da sanção do prefeito, o projeto foi aprovado, por unanimidade, pela Câmara Municipal de Salvador (CMS), na última segunda-feira (27). “Não há retomada sem incentivo do poder público, especialmente na área da tributação, que é uma das variáveis mais importantes no custo de um negócio. O prefeito Bruno Reis, entendendo o momento por que passa o seguimento, enviou à nossa Casa uma matéria para melhorar a vida empresarial da cidade do Salvador”, celebra o presidente da Câmara, Geraldo Júnior (MDB).

*Sob orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo