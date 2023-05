Everaldo sofre lesão e desfalca o Bahia contra o Santos; veja opções

O Bahia ganhou mais um desfalque para o duelo contra o Santos, nesta quarta-feira (10), às 19h, na Vila Belmiro. O atacante Everaldo sofreu uma pubalgia e foi vetado pelo departamento médico. A informação foi divulgada pelo canal InfoBahêa e confirmada pelo CORREIO.

Everaldo é o artilheiro do Bahia na temporada, com 10 gols. No Brasileirão, ele marcou um tento contra o Red Bull Bragantino, na estreia do Esquadrão.

Sem Everaldo, Renato Paiva tem à disposição os atacantes Arthur Sales e Vinicius Mingotti. Arthur leva vantagem pois é o substituto imediato do centroavante e já marcou três gols com a camisa tricolor.

Vinicius Mingotti chegou ao clube no último dia da janela de transferências do primeiro semestre após Ricardo Goulart anunciar a aposentadoria. Ele ficou no banco pela primeira vez na vitória sobre o Coritiba, mas ainda não estreou.

Vale lembrar que diante do Santos o Bahia também não terá Vitor Jacaré. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Cicinho deve ficar com a vaga na ala direita.