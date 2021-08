Ex-BBB Mahmoud posta vídeo completamente nu no Twitter: 'Já sou cancelado mesmo'

O ex-BBB Mahmoud Baydoun postou diversas fotos e vídeos onde ele aparece completamente nu, com o órgão sexual a mostra, em seu Twitter, neste domingo (29). Nas cenas, ele aparece amarrado com cordas enquanto geme diante da câmera.

"Postei e saí correndo. Já sou cancelado mesmo. Bom domingo a todes!", escreveu na legenda da primeira publicação. Mas ele não se contentou e fez mais cinco postagens de conteúdos gravados e fotografados no mesmo ensaio.

"Pra quem ficou curioso, esse foi o resultado do ensaio fotográfico. Beijinhos, família tradicional brasileira", provocou o sexólogo. "Vocês teriam coragem de serem amarradas desse jeito?", indagou o famoso em outro post provocante.

Um mais light pra vocês ????

Boa noite ???????? pic.twitter.com/7yK3MN9w0x — Mahmoud Baydoun ???? (@MahmoudOficial_) August 30, 2021

Recentemente, o ex-competidor do No Limite já havia se envolvido em uma polêmica ao contar que tentou ajudar afegãos da comunidade LGBTQIA+ de Cabul, capital do Afeganistão.

O influenciador relatou que tentou entrar em contato com pessoas por meio do Grindr, aplicativo de namoro voltado para o público gay. "Estou preocupado com os LGBTs do Afeganistão. Mudei a localização do Grindr para Cabul pra perguntar se alguém precisa de ajuda, mas o app não roda lá. Tenso!", disse ele.