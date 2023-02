Ex de Jô Soares herda imóvel repleto de obras de arte avaliado em R$ 7,2 milhões

O imóvel onde Jô Soares viveu os últimos anos de sua vida foi herdado por Flavia Pedras, ex-mulher do humorista. O luxuoso apartamento fica no bairro de Higienópolis, em São Paulo, e está avaliado em R$ 7,2 milhões.

Jô ocupava dois níveis do edifício, que tem apenas um imóvel por andar. Em um deles, o artista de fato morava. No outro, segundo o Extra, ele mantinha um enorme escritório, com muitos livros nas estantes, como uma biblioteca, e seu ateliê de artes plásticas.

Jô passava a maior parte do tempo neste andar, onde escrevia, pintava, desenhava e assistia filmes. O local abriga milhares de livros e muitos objetos de arte.

Na decoração, Jô tinha ítens inusitados, como uma poltrona feita de bichos de pelúcia e até uma réplica do Super-Homem na sala.

Jô estava separado de Flávia Pedras desde 1998, mas os dois mantiveram-se muito próximos e era ela quem mais ia ao apartamento. Hoje, Flavia é casada com a cantora Zélia Duncan, que passou também a conviver com o apresentador e humorista.

A herança de Jô Soares foi dividida entre a ex-mulher, que ficou com 80%, e amigos e ex-funcionários, que ficarão com os 20% de seu patrimônio.