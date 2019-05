Ex-ginasta Lais Souza anuncia data do casamento com namorada

A ex-ginasta Lais Souza, 30 anos, vai se casar com a namorada Paula Alencar no dia 25 de janeiro de 2020. A revelação foi feita ao site do GShow, quando as duas oficializarão a relação que já dura dois anos. As duas começaram a namoradar após trocas de mensagens pela internet. Laís e Paula vivem em Vila Velha, no Espírito Santo.

"Passei pelas duas fases: a de ter muita facilidade e, de repente, me ver sem nada. Agora estou tentando me descobrir de outras formas. O mais importante foi encontrar o amor verdadeiro. Me sinto mais segura e forte porque o acidente me derrubou muito, sabe? E Paula foi me ajudando a resgatar o que eu tinha perdido. Tinha muitos medos, até de usar determinadas roupas. Hoje, nem ligo. Uso shortinho, biquíni... Quero mais é curtir", avisa Lais.

À publicação, Laís contou que conheceu Paula através de um aplicativo. "Ela me mandou um vídeo. De cara, gostei da voz dela, do jeito de falar, aí fomos conversando. Nos encontramos pela primeira vez em São Paulo, ela foi de Vitória e eu de Ribeirão Preto, e daí para frente não nos largamos mais", contou.

A ex-ginasta, que ainda não mexe os braços e as pernas após ficar tetraplégica em um acidente de esqui, contou que pretende ter filhos com a mulher. "Pode ser adoção, inseminação artificial, o que vier e o que for possível. Provavelmente o primeiro virá da barriga, o segundo e o terceiro serão adotados."

Laís revelou que era gay em uma entrevista à revista TPM, se torne algo de grande atenção sobre sua vida. Na época, a ex-ginasta revelou que tinha uma namorada.

"Trato isso com naturalidade. Só fiz um comentário e isso não é o foco da minha vida. Estou envolvida com meu tratamento. E as pessoas que são importantes para mim sabem tudo da minha vida. Isso é um assunto pessoal", disse a jovem ao Globo Esporte.

Lais Souza fala sobre se revelar gay: 'Não é o foco da vida'

A declaração aconteceu durante uma entrevista para a jornalista Mily Lacombe ao comentar sobre sua recuperação e as dificuldades encontradas desde que sofreu um acidente durante a preparação para os Jogos Olímpicos de Inverno, em 2014. "Eu tenho uma namorada, sou gay há alguns anos. Já tive uns namorados, mas hoje estou gay", disse.

Ainda durante a conversa, Laís falou do tratamento realizado pela Miami Project to Cure Paralysis, que consiste na aplicação de células-tronco na coluna, na altura da lesão sofrida. "Sei que muita gente gostaria de estar no meu lugar, por isso quero que dê certo, por mim, mas também pelos médicos, pelos pesquisadores e por quem vai se beneficiar", comentou.