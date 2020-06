Ex-'Glee', Samantha Ware acusa Lea Michele de maus-tratos

A atriz Lea Michele, interpréte de Rachel Berry, uma das grandes protagonistas da série musical Glee (2009 - 2015), usou suas redes sociais para lamentar a morte de George Floyd, cujo assassinato foi o estopim da onda de intensos protestos que vêm sendo realizados pelos Estados Unidos. "George Floyd não merecia isso. Este não foi um caso isolado e isso deve acabar", publicou em sua conta no Twitter. Entretanto, sua postagem não foi levada muito a sério por Samantha Marie Ware, atriz negra que relata ter sofrido maus tratos por parte de Lea nas gravações da popular série.

Samantha compartilhou a publicação de Lea com o seguinte comentário: "Lembra que você fez de minha primeira apresentação na TV um inferno? Porque eu nunca vou esquecer. Eu acredito que você disse para todo mundo que se você tivesse a oportunidade, você 'cagaria na minha peruca'. Entre outras microagressões traumáticas que fizeram me questionar sobre uma carreira em Hollywood". Samantha entrou para o elenco da série na sexta temporada, último ano da atração, interpretando Jane Hayward.

A veterana atriz Yvette Nicole Brown respondeu Samantha, afirmando que sentiu cada uma daquelas letras maiúsculas da atriz mais nova. Yvette trabalhou com Lea na série The Mayor. A atriz Amber Riley, também da série Glee, publicou logo em seguida alguns gifs irônicos, sem comentários sobre a publicação de Samantha, mas fãs logo associaram ao caso. Ainda no elenco de Glee, o ator Alex Newell respondeu Samantha com um gif, afirmando também que "quando meus amigos passam por algo traumático, eu também passo. Isso é amizade. E se você não consegue entender isso, você é parte do problema".





As informações são do Jornal do Commercio