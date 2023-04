Ex-goleiro do Bahia foi condenado com Cuca e hoje está no Grêmio

A contratação - e posteriormente pedido de demissão - de Cuca no Corinthians recolocou à tona o caso Berna, em que quatro jogadores do Grêmio foram detidos na Suíça, em 1987, sob alegação de terem tido relações sexuais com uma menina de 13 anos. Um dos atletas envolvidos no episódio chegou a defender o Bahia posteriormente e quase foi campeão brasileiro pelo tricolor: o goleiro Chico.

Eduardo Hamester foi revelado pelo Grêmio, onde foi tricampeão gaúcho de 1985 a 1987. Também conquistou o Mundial Sub-20 em 1985 pela Seleção Brasileira.

Chico, como era conhecido, chegou ao Bahia em 1990. Naquela temporada, tornou-se o goleiro titular e ficou perto de conquistar a terceira estrela com o Esquadrão. O time alcançou a semifinal do Brasileirão até ser eliminado pelo Corinthians. O Timão, do craque Neto, acabaria campeão. Até hoje, essa é a melhor colocação tricolor depois do título de 1988.

Chico em ação pelo Bahia, em junho de 1990

(Foto: Francisco Galvão/Arquivo Correio)

O jogador ainda rodou por Chapecoense e Ceará, onde se tornou ídolo. Desde 2015, trabalha na base do Grêmio e hoje é preparador de goleiros do time sub-14. Ele, porém, pode deixar o clube nos próximos dias.

O ex-goleiro está no alvo dos torcedores e até de pessoas internas do tricolor gaúcho, que cobram da diretoria sua demissão. De acordo com a Guaíba Esportes, o Grêmio avalia a saída do profissional. O clube não se pronunciou a respeito.

Eduardo, assim como Cuca, o zagueiro Henrique e o atacante Fernando Gaúcho, foi acusado de estuprar Sandra Pfäffli em 1987, na cidade de Berna, na Suíça, quando a menina tinha somente 13 anos. Ela havia ido ao hotel do Grêmio - que excursionava no país europeu - pedir autógrafo e camiseta autografada da equipe de presente.

Na época, os quatro jogadores ficaram presos na Suíça por quase um mês antes de retornarem ao Brasil. O julgamento do caso ocorreu dois anos depois, e a acusação de estupro acabou se transformando em violência sexual, diminuindo a sentença para 15 meses de prisão para Cuca, Eduardo e Henrique. Fernando foi absolvido de tal acusação, mas condenado a 3 meses por ser cúmplice.

Como não existe lei de extradição no Brasil, Chico, Cuca, Henrique e Fernando jamais cumpriram a punição. Agora, os torcedores, sobretudo as mulheres, estão mostrando força em cobrança para que paguem pelo ocorrido.