Ex-jogador do Vitória, Sivaldo morre de infarto em Salvador

O ex-jogador Sivaldo, ponta-esquerda do Vitória de 1977 a 1980, morreu na terça-feira (18), um dia após ter completado 68 anos. Ele foi vítima de um infarto.

Sivaldo nasceu no município de Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio de Janeiro, mas morava em Salvador com a família. Como jogador, atuou também no Flamengo (1980), Galícia (1981), Volta Redonda-RJ (1981 a 1982), Americano-RJ (1983), Volta Redonda-RJ (1983 a 1984), Leônico (1985) e Guarapari-ES (1987).

Atualmente, ele fazia parte da equipe de apoio da Federação Bahiana de Futebol (FBF) nos dias de jogos. A entidade decretou que seja respeitado um minuto de silêncio nas partidas da primeira rodada do Campeonato Baiano de 2019, nos dias 19 e 20 de janeiro.

O Vitória lamenta o falecimento de Sivaldo, ex-ponta esquerda do Leão. O Clube deseja força e luz para a família do ex-jogador. — EC Vitória (@ECVitoria) 18 de dezembro de 2018

O Vitória também manifestou pesar através da conta do clube no Twitter. Outro que comentou o falecimento foi o vereador de Salvador Téo Senna (PHS), também ex-jogador de futebol. "Sivaldo era um grande amigo, companheiro de futebol e pessoa muito íntegra, com toda certeza deixa muita saudade. Me solidarizo aos seus familiares neste momento de dor”.

O sepultamento será realizado às 16h30 desta quarta-feira (19), no Cemitério da Ordem Terceira de São Francisco, na Baixa de Quintas.