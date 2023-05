Ex-jogadora da seleção de vôlei, Paula Borgo morre aos 29 anos

Ex-jogadora da seleção feminina de vôlei, Paula Borgo morreu aos 29 anos, vítima de um câncer no estômago. A atleta descobriu o tumor em setembro do ano passado, quando decidiu se afastar das quadras. Desde então, lutava contra a doença. Nesta quinta-feira (11), a mãe da oposta, Debora Borgo, divulgou a notícia do falecimento nas redes sociais.

O tumor foi diagnosticado durante os exames médicos que Paula realizava na pré-temporada do Barueri. A atleta defenderia o time na última Superliga. Ela vinha da Itália, onde defendeu o Bergamo. A jogadora também teve passagens pelo Fluminense, no Brasil, e Kale e Nilufer, da Turquia.

Paula também jogou pela seleção brasileira, e foi medalha de prata na Liga das Nações de 2019, em Nanquim. Ela também estava na equipe que venceu o Pré-Olímpico para os Jogos de Tóquio. Nas categorias de base, foi campeã mundial sub-23.

A oposta fez a última postagem em suas redes sociais há dois dias. Ela homenageava o marido Carlos, relembrando o dia de aniversário de casamento deles. No texto, a jogadora escreveu que não estava bem para comemorar, e agradeceu o apoio incondicional do parceiro.

A Federação Internacional de Vôlei (FIVB) postou uma homenagem em suas redes sociais, assim como o Fluminense.