Ex-lutador de MMA é nocauteado em competição de tapas na cara

O ex-lutador de MMA Wagner Conceição Martins, o Zuluzinho, foi nocauteado durante o Punch Down, um torneio de tapas na cara realizado na Polônia. O brasileiro de 43 anos caiu desacordado após o golpe e precisou ser amparado pelos seguranças do evento.

O atleta, que tem 160kg, teve um bom início na disputa contra o polonês Karol "Bula" Flilasinki, e chegou a derrubar o rival em um tapa. Mas o oponente se recuperou e nocauteou Zuluzinho, que assustou os membros da organização do evento ao desmaiar.

O evento contou com a presença de outros dois brasileiros, Tiago Cardoso e Edison Lopes. O campeão foi o polonês Dawid Zalewski.

Dono de uma carreira vasta no mundo das lutas, Zuluzinho é filho do também ex-lutador Rei Zulu. O atleta fez carreira no MMA e ficou famoso no Pride, onde enfrentou lendas do esporte como o russo Fedor Emelianenko e o brasileiro Minotauro entre 2005 e 2006. Ele já venceu grandes nomes como Ikuhisa Minowa e o russo Vladimir Kuchenko.