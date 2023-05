Ex-marido de Gretchen morre de leucemia aos 60 anos

O ex-marido da cantora Gretchen, Carlos Marques, morreu nesta sexta-feira (12), aos 60 anos. Ele foi vítima de uma leucemia. A notícia foi dada por Jenny Miranda, filha da artista, a quem chama de ex-mãe após desentendimentos.

"Me tinha como filha. Foi casado com minha ex-mãe, e todo mundo sabe o carinho e o respeito que a gente teve com ele e ele teve com a minha família. Quando eu voltei da Indonésia, eu fiquei três meses morando com ele em Portugal enquanto minha ex-mãe estava em turnê. Há algum tempo eu vinha tentando falar com ele, mas ele tinha mudado de número. A gente tinha se afastado um pouco devido a algumas coisas, e agora tive a notícia de que ele faleceu. Recebi a notícia agora há pouco, e tenho sonhado com ele há um tempo", lamentou Jenny.

"Era uma pessoa maravilhosa. Me ajudou muito, me tinha como filha, mesmo eu não sendo filha dele. Cuidava de mim. Fiquei três meses com ele em Portugal, e a gente tinha uma rotina. Às 19h, a gente sentava à mesa para jantar. Depois, assistíamos a um filme, cada dia um escolhia um. Só lembranças boas. Dê valor para quem você tem hoje porque a vida é como um sopro. Deixa o orgulho de lado porque ele não leva ninguém a nada", completou.

Gretchen e Carlos ficaram juntos por sete anos e se separaram em janeiro de 2020. O empresário português foi uma das estrelas do reality Os Gretchens, do Multishow.