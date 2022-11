Ex-namoradas de Neymar surpreendem com fisionomia parecida de Marquezine

Enquanto o jogador Neymar está afastado dos gramados da Copa do Mundo devido a um problema no tornozelo, os internautas resolveram colocar outro foco no jogador: as ex-namoradas.

Desde o fim do relacionamento com a atriz Bruna Marquezine, o craque do Paris Saint-Germain tem se relacionado com outras mulheres que tem semelhança física com a ex-global.

A última namorada, Bruna Biancardi, além de ter o mesmo nome, ainda foi confundida pelos tabloides americanos e europeus com Marquezine. O namoro terminou após Neymar, supostamente, traí-la em uma festa na mansão do jogador durante o São João.

(Foto: Reprodução / Redes sociais)

Em outubro, ele já estava com outra influenciadora. A ficante da épica seria Brenda Pavanelli, de 26 anos. A jovem também foi confundida com Bruna Marquezine entre os seguidores.

(Foto: Reprodução / Redes sociais)

No entanto, já durante a Copa do Mundo do Catar, uma outra mulher, também parecida com a ex-global, apareceu e mexeu com o coração do jogador. Trata-se de Jessica Turini. Com cabelo preto, longo, alta e magra, bem parecida com a estrela da DC Comics, a influenciadora virou a favorita entre os fãs do jogador.

(Foto: Reprodução / Redes sociais)