'Expectativa é anunciar essa semana', diz Bruno Reis sobre volta de público a estádios

A volta de público aos estádios de futebol de Salvador pode ser anunciada em breve. "Sendo possível, com redução dos números, expectativa é anunciar essa semana ainda", afirmou o prefeito Bruno Reis, durante evento de entrega de ônibus nesta terça-feira (5). A Bahia é o único estado em que o público ainda não foi liberado para voltar - a decisão deve ser do governo estadual, mas foi discutida com a prefeitura.

"Os estádios, conversamos semana passada eu e o governador sobre esse assunto, e combinamos, caso os números caíssem essa semana, que poderíamos voltar", afirmou Bruno. Os protocolos já estão com aval da prefeitura. "Desde a semana passada a Secretaria de Saúde Municipal já tinha discutido com os clube se validado os protocolos. Estavamo discutindo com a secretaria estadual para fechar os protocolos".

O prefeito falou um pouco sobre a situação da pandemia na capital. Ele falou que o mês de outubro é "decisivo" para os planos de longo prazo, como o Carnaval do ano que vem. "As pessoas estão apostando na vacina", destacou. "A única variante que tinha era a delta, que está circulando desde o mês de julho", lembrou. "São três meses que a variante está circulando e não está causando impacto na saúde, e espero que não cause, por conta da vacina. A vacina está cumprindo seu papel".

Bruno disse que se chegar em novembro com todos vacinados, "não há mais o que fazer". "A gente vai poder voltar à vida de antes? Se sim, vamos começar a associar as coisas. Se não a gente vai ter que se adequar a esse novo normal ou avaliar se dar para fazer ou não (Carnaval) e que formado dá para fazer".