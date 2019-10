Explosão em quintal matou até as baratas da vizinha: 'Não tem mais. Acabou'

Foto: Reprodução

Se a destruição causada pelo inseticida explosivo foi em larga escala, ao menos seus resultados foram igualmente colossais. Com a receita de gasolina, veneno em spray e fogo Cesar Schmitz conseguiu matar até as baratas da vizinha.

"A cada 15 dias eu passava veneno. Deus me livre ver uma barata pelo chão. Não tem mais barata, acabou", disse a aposentada Nair Francisca, vizinha do caminhoneiro, ao G1. Os dois são moradores da cidade de Enéas Marques, no sudoeste do Paraná.

Apesar da eficiência, a estratégia assustou os moradores da região. "Quando deu aquele estouro eu só disse para a minha comadre: 'Jesus amado, mais uma desgraça'", lembrou Nair.

Já o caminhoneiro garante que os resultados serão duradouros e diz que nenhuma invasora terá coragem de colocar as patas naquela vizinhança. "Eu ajudei a matar as baratas deles também. Acabaram todas. Acho que aqui a barata não vai vir muito fácil agora", explicou Cesar.

Relembre o caso

Incomodado com as baratas, Cesar resolveu dar um fim definitivo nas malditas na última sexta-feira (18). A mistura de gasolina, veneno em spray e fogo matou todas as nojentas, mas, como efeito colateral do experimento, o campo de testes - também conhecido como quintal de sua casa - explodiu. "Mas todas as baratas morreram", comemorou o exterminador.

"Achei uma loucura, mas achei boa a viralização do vídeo porque pode servir de alerta. Eu nunca imaginei que ia dar essa explosão", revelou ao G1.

Incômodo

O problema com as pragas aparentemente era sério na vida do caminhoneiro - no vídeo é possível ver outro inseto andando próximo ao território atacado. Toda vez que chegava em casa, a barata estava em seu quintal. "Eu vou pegar minha bomba pra me defender", pensou ele. Entretanto, a 'bombada' saiu pela culatra.

“Fiquei pasmo e tremendo por causa do susto”, revelou. Segundo Schmitz, ele jogou veneno em spray na fossa de onde as nojentas saíam para matá-las. Quando o produto acabou, ele jogou gasolina. "Coloquei um pouco de gasolina e comecei a riscar o fósforo”.

Ele afirmou que acredita que o gás metano do veneno em spray com o fogo causou a explosão. O homem e os cachorros, que também estavam no quintal, não se machucaram.

Riscos

Schmitz conta que o dano colateral em seu quintal não estava previsto em seu plano. "Na hora você não pensa e acabou acontecendo. Pode acontecer com qualquer um. Se eu sonhasse que aquilo era perigoso eu jamais ia fazer", contou.

Com a explosão, segundo o caminhoneiro, os canos de um dos banheiros da casa também estourou. O caso aconteceu na sexta-feira (18). Conforme Schmitz, ele conseguiu terminar de limpar tudo apenas nesta segunda-feira (21).