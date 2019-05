Exposição inédita conta história dos povos do Egito, Pompeia e Terra Nova

Obras de arte e artefatos do cotidiano dos povos de Pompeia, Egito e Terra Nova estão reunidos na mostra inédita que estreia neste sábado (25), no térreo do Shopping da Bahia. Com peças originais e réplicas, o conjunto apresenta a história desses povos de forma mais descontraída. Um detalhe interessante é que, com um único ingresso, o público pode voltar várias vezes à exposição.

“Como temos muito conteúdo, a ideia é que as pessoas visitem, absorvam e voltem para rever e tirar dúvidas”, justifica o arqueólogo responsável pela curadoria do acervo, Mainsur Musa.

A mostra apresenta cerca de 300 peças, entre eles lamparinas, vidros, conta-gotas e pequenos objetos em geral. “As peças pequenas são as que mais contam a história real das pessoas e nos dizem como as coisas funcionavam. Porque os monumentos e obras de arte contam a história conforme os poderosos queriam que fosse contada, já as pequenas contam a realidade do cotidiano”, afirma Musa.



(Foto: Divulgação) (Foto: Divulgação) (Foto: Divulgação)



Os visitantes podem conferir também a estátua original de um deus cananeu de aproximadamente 2000 a.C., além de réplicas de sarcófagos do Faraó Tutancâmon, do Busto da Rainha Nefertiti (cerca de 1330 a.C.), considerada a mais bela mulher da antiguidade, e de quatro múmias, por meio das quais é possível aprender um pouco sobre o processo de mumificação.

A mostra conta com palestras de historiadores (sábados e domingos, às 19h) e exibição de vídeos.





O que: Museu Itinerante Maravilhas de Pompeia, Terra Santa e Antigo Egito.

Onde: Shopping da Bahia – 1º piso (próximo à Marisa)

Quando: 25 de maio a 28 de julho

Horários: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 21h. Disponibilidade a partir das 8h para grupos de estudantes ou instituições agendadas.

Ingressos: R$ 28 | R$ 14 (meia-entrada para menores de 21 anos, estudantes, professores, idosos e PNE)

OBS: ingresso é permanente e intransferível, com direito ao visitante retornar quantos dias quiser sem pagar novamente

Palestras sobre Egito (formato de visita guiada): aos sábados e domingos, às 19h. Durante as férias escolares, haverá palestras às 16h nas quartas, sextas, sábados e domingos. Para grupos de estudantes é necessário um agendamento prévio.