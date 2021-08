Fã de carteirinha: quem percorrer caminhos da vida de Santa Dulce ganhará passaporte

Não importa se você é de Salvador ou turista, se conheceu Santa Dulce pessoalmente e nem se tem mais interesse pela sua vida religiosa ou pela história de caridade. Ao percorrer os mesmos caminhos da freira baiana cujo dia litúrgico é festejado nesta sexta-feira, 13, vai se tornar oficialmente um peregrino de Santa Dulce. Esse é o título dado à pessoa que completar ao menos 13 etapas do Passaporte do Peregrino, iniciativa das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid) para estimular o turismo religioso na capital.

O projeto ainda não foi oficialmente lançado, mas a reportagem teve acesso aos detalhes do que está sendo preparado. Serão sete caminhos oficiais e um oitavo extra compostos, a princípio, por 57 etapas que correspondem aos momentos ou locais de importância na vida de Santa Dulce em Salvador e Região Metropolitana (veja a lista no final da matéria).

A expectativa é que as primeiras peregrinações comecem ainda esse ano. “A gente queria ter lançado agora em agosto, mas, por causa da pandemia e outras questões, tivemos que adiar para o final de 2021. Não queremos deixar para 2022, pois queremos aproveitar o potencial turístico do Verão de Salvador”, conta Márcio Didier, gestor do Complexo Turístico Religioso Santa Dulce dos Pobres.

Cada caminho é um roteiro proposto no passaporte e pensado pela equipe das Osid junto com agências de turismo e parceiros. “Tem percursos que chegamos a refazer cerca de 20 vezes para definir quais os locais ideais de parada e o significado para Santa Dulce”, lembra Didier. A pessoa que quiser percorrer todos os caminhos levará, no mínimo, quatro dias.

“A gente conseguiu fazer cada caminho em um turno. Essa seria a forma de ter uma experiência completa”, relata. E mesmo quem é de Salvador e conhece bastante a cidade, não conseguirá percorrer todos os roteiros sem o auxílio de um guia turístico.

“Tem roteiros que são mais fáceis e podem ser feitos a pé, como é o caso do que liga os santuários de Santa Dulce e o do Bonfim. Agora tem outros que precisam do guia, pois tem locais que as pessoas só vão ter acesso com o profissional e agendando”, explica.

Veja imagens do santuário e de futuros roteiros

Túmulo da Santa Dulce dos Pobres (Nara Gentil/CORREIO) Túmulo de Santa Dulce é um dos pontos centrais da peregrinação (Nara Gentil/CORREIO) Roteiros na Cidade Baixa vão mostrar locais por onde Santa Dulce andou (Nara Gentil/CORREIO) Alguns espaços que farão parte dos roteiros estão em reforma (Nara Gentil/CORREIO) Alguns espaços que farão parte dos roteiros estão em reforma (Nara Gentil/CORREIO) Última etapa do roteiro Caminho do Céu terá vista panorâmica da Cidade Baixa (Nara Gentil/CORREIO) Santuário da Santa Dulce recebeu mais de 30 mil visitantes em julho deste ano (Nara Gentil/CORREIO) Santuário da Santa Dulce terá missas em homenagem ao dia litúrgico nesta sexta (Nara Gentil/CORREIO)

Túmulo da Santa Dulce dos Pobres (Nara Gentil/CORREIO) Túmulo de Santa Dulce é um dos pontos centrais da peregrinação (Nara Gentil/CORREIO) Roteiros na Cidade Baixa vão mostrar locais por onde Santa Dulce andou (Nara Gentil/CORREIO) Alguns espaços que farão parte dos roteiros estão em reforma (Nara Gentil/CORREIO) Alguns espaços que farão parte dos roteiros estão em reforma (Nara Gentil/CORREIO) Última etapa do roteiro Caminho do Céu terá vista panorâmica da Cidade Baixa (Nara Gentil/CORREIO) Santuário da Santa Dulce recebeu mais de 30 mil visitantes em julho deste ano (Nara Gentil/CORREIO) Santuário da Santa Dulce terá missas em homenagem ao dia litúrgico nesta sexta (Nara Gentil/CORREIO)

Esses guias poderão carimbar o passaporte do peregrino a partir de cada ponto onde eles pararem. Os profissionais estão sendo formados num curso denominado Escola de Dulcismo, um projeto que ensina sobre a vida de Santa Dulce. “É uma forma das pessoas entenderem o legado dela e se sentirem responsáveis também por esse espaço. A ideia da escola é formar esses guias e já temos uma turma sendo formada”, comemora o gestor do complexo.

Cada passaporte deve custar R$ 20. Ainda não é possível presumir quanto vai custar a realização dos roteiros, uma vez que isso vai depender do preço que será cobrado pelo guia turístico que acompanhar os peregrinos. As Osid também não falaram em quanto é o investimento realizado para a realização do projeto. “A gente ainda tem muita coisa que está por vir, mas a maioria das coisas que temos conseguido é através do voluntariado e doação. Nosso foco não é trazer despesas para as obras”.

Roteiros para atender a diferentes públicos

Os caminhos propostos no passaporte do peregrino também foram pensados conforme as características do público que frequenta as Osid. “Tem o devoto, o que vem de caravana, o romeiro, o turista e o passante. Nossos roteiros atendem a todos esses públicos. Os grupos de turismo, provavelmente, vão optar pelos aspectos turísticos do passaporte. Já os devotos devem escolher os caminhos espirituais”, explica Didier.

Nem todos os aspectos do roteiro, no entanto, estão prontos ou definidos. No caminho denominado Nas pegadas de Irmã Dulce, por exemplo, é previsto uma visitação à Galeria Santa Dulce, espaço de arte a céu aberto que deve ser implantado na chamada Rua do Meio, ligação entre as avenidas Dendezeiros e Luiz Tarquínio, no bairro do Roma, em Salvador. O espaço ainda está em obras.

"Nossa ideia é que ali vire uma espécie de Beco do Batman que tem lá em São Paulo, com muito grafite. Só que aqui vai ser sobre a vida de Santa Dulce. Conseguimos permissão da Polícia Militar para realizar as artes na parte do muro que pertence a eles. Serão, no total, 88 metros quadrados a serem grafitados. Nossa pretensão é fazer assim que a rua for liberada e as obras terminem”, diz.

As seis etapas do Caminho do Céu

Outro roteiro que não está totalmente pronto é o Caminho do Céu, que pretende contar a história do prédio onde fica o Santuário Santa Dulce dos Pobres. A reportagem fez o trajeto de seis etapas. O início é na Capela das Relíquias, onde fica o túmulo da santa. O final é o espaço onde está posicionada a cruz da igreja, que tem vista privilegiada da cidade de Salvador, com destaque para a Feira de São Joaquim, o bairro de Roma, a Igreja do Bonfim e Alagados.

Para chegar até lá, o visitante vai realizar peregrinação vertical e subir 124 degraus, parando em outros quatro pontos: O primeiro é o coro do santuário, que é o primeiro andar da igreja. Lá será possível contemplar os santos que influenciaram a espiritualidade da então Irmã Dulce: São Francisco, Santa Clara, Santa Terezinha, Santa Rita de Cássia e Nossa Senhora.

O segundo ponto é a fachada do Santuário, que já foi a sede do Círculo Operário da Bahia, fundado por Dulce para apoiar cooperativas e atuar na promoção social e cultural dos operários. O local foi construído por Norberto Odebrecht, quando era recém-formado em engenharia civil. “Esse local é muito importante, pois Santa Dulce convenceu o engenheiro a construir primeiro a fachada para que as pessoas vissem que a obra estava a todo vapor e doassem”, relata Didier.

O terceiro ponto é o local onde foi, provavelmente, uma das salas de projeções do antigo Cine Roma, que funcionava na sede do Círculo Operário. O local ainda está em reforma e vai se tornar uma sala com fotos e projeções que contam a história do espaço.

Por fim, o quarto ponto será em espaço que ainda está em reforma, onde será montada a sala dos espelhos. No local, o visitante será convidado a refletir sobre momentos de trevas vividos por Santa Dulce e associar com os seus momentos de dificuldade. “Vamos refletir que todo mundo tem um pouco de pobreza e de Dulce dentro de si”, explica Didier. Só depois, o visitante vai ter acesso ao espaço a céu aberto onde fica a cruz, finalizando a peregrinação.

Festa de Santa Dulce acontece em meio a aumento de visitações

A peregrinação do Caminho do Céu (veja no quatro ao lado) foi realizada nesta quinta-feira (12), véspera do Dia de Santa Dulce, 13 de agosto. Enquanto a reportagem conhecia a história do prédio, membros das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid) se preparavam para viver o dia festivo, que terá missas celebradas durante todo o dia de hoje, às 7h, 8h30, 10h, 12h, 14h e 16h. A celebração das 8h30 será presidida pelo arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, cardeal Dom Sergio da Rocha. O público poderá acompanhar as missas tanto de forma presencial, com limite de lotação por conta da pandemia, quanto através do canal do santuário da Santa Dulce no YouTube: www.youtube.com/santuariosantadulcedospobres.

“Esse é um período em que nós do santuário passamos o ano todo nos preparando para celebrar o dia 13 de agosto, que é a festa litúrgica de Santa Dulce dos Pobres. Neste tempo de tantas dificuldades, de aflições, estaremos em comunhão rezando por todos aqueles que, aflitos, pedem a intercessão de Santa Dulce, mas também celebrando este tempo de festa, que é um tempo de graça na vida de todos os devotos, peregrinos, romeiros, do povo fiel, dos admiradores de Santa Dulce”, declarou o reitor do santuário, frei Giovanni Messias.

Essa festa de Santa Dulce acontece em meio ao aumento de visitações no santuário. Após a canonização da freira baiana que dedicou a vida a cuidar dos pobres, em outubro de 2019, o recorde de visitação no complexo tinha sido batido em janeiro de 2020, com 31 mil pessoas. Depois, com a pandemia, esse número chegou a zerar por conta do isolamento social, até que, em julho passado, com os protocolos de reabertura das atividades em Salvador, 30,7 mil pessoas visitaram o espaço. “Em agosto, por causa da trezena, é provável que esse número seja supero”, aponta Márcio Didier, gestor do Complexo Turístico Religioso Santa Dulce dos Pobres.

Segundo o gestor, a maioria dos turistas que visitam o santuário são dos estados de Sergipe, Ceará e Pernambuco, além de países da Europa e América, como Protugal, Canadá e Argentina. Além das visitações, também está crescendo as vendas das imagens da Santa Dulce dos Pobres. Didier estima que, no mês de julho, esse aumento foi de 30% comparado a junho.

O 13 de agosto marca a data em que a santa Dulce dos Pobres começou sua religiosa, no ano de 1933.

OS OITO CAMINHOS DE SANTA DULCE

1. Frutos de Dulce

Roteiro: É o tradicional circuito pelo Complexo Santuário:

- Galinheiro

- Memorial Irmã Dulce

- Santuário Santa Dulce dos Pobres

- Capela das Relíquias

- Loja Irmã Dulce

- Dulce Café

- Food truck do Dulce Sabor

2. Nas pegadas de Irmã Dulce

Roteiro: Faz o circuito pelas capelas e igrejas:

- Capela Santo Antônio (Memorial)

- Santuário Santa Dulce dos Pobres

- Capela das Relíquias

- Capela Beata Lindalva Justo

- Galeria Santa Dulce

- Caminho da Fé

- Basílica Santuário do Bonfim

3. Encantos do Anjo Bom

Roteiro: Possibilita conhecer as belezas da Península de Itapagipe:

- Santuário Santa Dulce dos Pobres

- Igreja da Boa Viagem

- Ponta de Humaitá

- Igreja e Mosteiro de Monte Serrat

- Fortaleza de Monte Serrat

- Basílica Santuário do Bonfim

- Solar Amado Bahia

- Sorveteria Real

- Museu do Sorvete

- Igreja da Penha

4. Doce Saber

Roteiro: Para quem quer conhecer a educadora Santa Dulce e compreende visita aos espaços do Memorial do Centro Educacional Santo Antônio (CESA):

- Escola

- Projetos de música, arte e educação

- Biblioteca

- Capela

- Quadra Popó

- Panificação

5. Espaços de Santa Dulce

Roteiro: São os locais por onde Santa Dulce passou e semeou amor e esperança:

- Basílica da Conceição da Praia

- Mercado Modelo

- Antiga Estação de Trem

- Igreja dos Alagados

- Igreja da Boa viagem

- Basílica do Bonfim

- Biblioteca Edgar Santos

- Colégio Costa e Silva

- Ilha dos Ratos

6. Os pobres de Dulce

Roteiro: Esse mostra os locais onde a santa trabalhou pelo social:

- Santuário Santa Dulce dos Pobres, onde ocorrerá a ação “Super pocket Dulcismo + Sensorial”

- Centro de Convivência do Santo Antônio

- Bairro de Alagados

- Casa de Irmã Violeta

- Largo de Roma

7. Vocacional

Roteiro: Esse é mais biográfico, mostra como nasceu a santa:

- Igreja de Santo Antônio Além do Carmo

- Casa do Pão de Santo Antônio

- Igreja de Santana

- Convento Dom Amando (Estrada Velha do Aeroporto)

- Bairro de Alagados

- Santuário Santa Dulce

8. Caminho do Céu

Roteiro: Esse é um bônus e contempla outros espaços ligados à história da santa:

- Capela das Relíquias

- Coro do santuário

- Antiga fachada do Círculo Operário da Bahia

- Antiga sala de projeção do Cine Roma

- Sala dos espelhos

- Cruz do Santuário

*Com a orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro