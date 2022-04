Fabiana Karla é contratada pela Amazon após encerrar contrato com a Globo

A Amazon Prime Video anunciou nesta quinta-feira, 28, a contratação da atriz Fabiana Karla. A notícia foi revelada duas semanas após a artista divulgar o encerramento do seu contrato fixo com a Rede Globo, emissora em que trabalhou por 19 anos.



O anúncio foi feito durante a Rio2C, evento de inovação que acontece no Rio de Janeiro. Além da atriz, a plataforma de streaming também comunicou a contratação da roteirista Adriana Falcão e da diretora Susana Garcia.



Nas redes sociais, Fabiana comemorou a parceria com a empresa. "Que noite linda. Histórico. Vai ser tudo lindo", escreveu. Ela se junta a grandes nomes do entretenimento brasileiro na plataforma, como Lázaro Ramos e Ingrid Guimarães.



O contrato da atriz com a Amazon não envolve exclusividade, já que ela continuará em projetos do Globoplay, como explicou em seu comunicado de saída da Globo.