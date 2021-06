Fabrício Queiroz planeja candidatura a deputado federal, diz coluna

O policial Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), planeja ser candidato a deputado federal na eleição de 2022. Segundo o Uol, ele anunciou essa intenção a amigos e agora aguarda para ver para qual partido o presidente Jair Bolsonaro vai, antes de tomar uma decisão.

Ao site, Queiroz disse considerar uma "boa ideia" concorrer, mas afirmou que "nem eu mesmo sabia dessa pretensão". "Mas, sabe, você me deu uma boa ideia", respondeu ele, diretamente, à colunista Juliana Dal Piva.

Queiroz está em liberdade desde março, depois de ter a prisão decretada pela 27ª Vara Criminal do Rio, no ano passado, como parte das investigações sobre desvio de salários no antigo gabinete de Flávio Bolsonaro na Assembleia do Rio (Alerj). Em junho do ano passado, o ex-assessor foi preso na casa do advogado da família Bolsonaro, Frederick Wassef.

Ele e a esposa, Márcia Aguiar, ficaram oito meses em prisão domiciliar. Ele também passou um mês preso em Bangu.

Livre, Queiroz segue alinhado à família Bolsonaro, fazendo posts frequentes defendendo pai e filhos nas redes sociais. Ele também segue os posiciomanetos presidenciais em vários temas. Quando se vacinou, ele postou "Look down já mais" (sic).

A coluna diz que ele tem retomado os contatos políticos que possui - ele teve envolvimento na eleição de boa parte da bancada federal e estadual do PSL no Rio. Em abril, tentou conseguir vaga para uma das filhas na Casa Civil do governo do Rio, mas a equipe do governador Cláudio Castro voltou atrás quando a nomeação veio a público.

O ex-assessor, ao lado de Flávio e mais 15 pessoas, foi denunciado por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa.