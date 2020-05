Faça uma visita virtual a quatro exposições de Pierre Verger

Na quarentena, bateu saudade de ir a um museu e de ver uma ótima exposição fotográfica? Então, comemore, pois estão em cartaz quatro exposições virtuais de Pierre Verger (1902-1996), francês que viveu na Bahia e dedicou boa parte de sua vida à cultura africana. As mostras estão disponíveis no site da Fundação Pierre Verger (pierreverger.org).

O acesso é possível tanto por smartphone como por computador. Recomenda-se, claro, um desktop ou notebook, afinal, com um bom monitor de vídeo você poderá ver as imagens da maneira como merecem ser vistas.

Estão disponíveis quatro exposições: Janela pro Mundo; Pierre Verger En México, Con Los Pies En La Tierra; Orixás; e Todos Iguais, Todos Diferentes? Posteriormente, a Fundação deve levar para a internet outras mostras, como O olhar viajante de Pierre Fatumbi Verger; O Brasil de Pierre Verger e Conexiones Caribeñas.

O pintor Diego Rivera, entre 1936 e 1937

A exposição virtual representa também a chance de conhecer museus de diversos lugares, já que a arquitetura dos prédios é também reproduzida digitalmente, em 360 graus. Con Los Pies En La Tierra, por exemplo, esteve em cartaz na cidade do México no ano passado, Museo Nacional de Antropología e Historia. O tour começa na área externa, onde é possível conhecer até a lagoa dele.

Os registros de Verger no México foram realizados em três viagens que ele fez ao país, em 1937, 1939 e 1957. Além de retratos de anônimos em festas populares, há imagens de pessoas conhecidas como o pintor Diego Rivera (1886-1957), um dos artistas mais importantes do país.

A mostra Todos Iguais, Todos Diferentes? reproduz a visita ao Museu da Imagem e do Som de São Paulo, que abrigou o evento também no ano passado. O acervo é composto integralmente de retratos captados em mais de 20 países, entre os anos 1930 e 1970. Há famosos como Dorival Caymmi, em registro de 1946, e Walt Disney, flagrado em Buenos Aires, em 1941.

Ernest Hemingway, em 1957

Orixás

A exposição Orixás esteve em cartaz em Fortaleza e agora chega em versão virtual. As fotos, de 1948 a 1978, são resultado das pesquisas e documentações que Verger realizou sobre os deuses iorubás durante as viagens entre a Bahia e a Costa do Benim. Aquele trabalho culminou na publicação do livro Orixás: Deuses Iorubás na África e no Novo Mundo, em 1983.

O circuito virtual se completa com uma visita à mostra Janela Pro Mundo, que aconteceu em Salvador em 2018, na Galeria Fundação Pierre Verger, no Centro de Salvador. Na exposição, estão fotos das décadas de 1930 e 1940, de quando Verger ainda não havia chegado à Bahia. Os registros dos mais diversos locais, como Polinésia Francesa e Nova York, foram publicados na imprensa europeia.