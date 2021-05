Falta de doses da Coronavac afeta 10 das maiores cidades da Bahia; veja quais são elas

O problema de falta de Coronavac para a segunda dose da vacinação também é compartilhado por outras grandes cidades do estado. Dos 20 maiores municípios da Bahia, sem contar a capital, um levantamento do CORREIO aponta que pelo menos 10 estão com alguma limitação na aplicação da segunda dose por falta de vacina. Desses, nove já interromperam a aplicação do reforço: Vitória da Conquista, Camaçari, Itabuna, Lauro de Freitas, Barreiras, Candeias, Ilhéus, Jequié e Santo Antônio de Jesus.

Já Teixeira de Freitas, no extremo-sul, ainda tem vacina, mas não o suficiente para toda a demanda. Até a semana passada, o município não tinha problemas com a CoronaVac, mas a falta progressiva está fazendo a prefeitura tomar decisões mais duras. Na segunda-feira, 03, foi suspenso o agendamento para a segunda dose.

“Ainda temos vacina, mas vamos aplicar apenas em quem agendou na semana passada para receber agora. Não vão ter mais novos agendamentos até que se receba novas doses da CoronaVac”, disse a assessoria de comunicação da prefeitura.

Em Vitória da Conquista, segunda maior cidade baiana, a suspensão da aplicação de 2ª dose completou uma semana nesta terça-feira, 04. Desde o dia 27 de abril a cidade não tem CoronaVac. A prefeitura ainda não sabe estimar a quantidade de pessoas que estão com o reforço atrasado, mas lamenta que o município não tenha recebido novas doses da Sesab.

“A previsão do estado é que haja um novo reabastecimento apenas no dia 10 de maio. Até então não recebemos nada e eles não explicaram o motivo de não ter enviado para Conquista. Seguimos vacinando apenas com as doses de Oxford/AstraZeneca, que também está com estoque baixo para o reforço. Acho que eles concentraram mais nos grandes polos pensando no quantitativo populacional, o que é injusto”, afirma Ana Maria Ferraz, diretora de Vigilância à Saúde do município.

Vânia Rebouças, coordenadora de imunização do Estado, explicou que a entrega é sempre proporcional, de acordo com os grupos prioritários de cada localidade. “Estamos enviando regularmente remessas para todos os municípios baianos, conforme a entrega do Ministério da Saúde", disse.

Vacina em falta também no Brasil

O problema vivido na Bahia não é exclusivo. Segundo apuração da TV Globo, cidades de outros 16 estados de todas as regiões brasileiras estão com atraso na imunização da segunda dose de CoronaVac por ter acabado o estoque de vacina. No Nordeste, Sergipe, Piauí, Ceará, Pernambuco, Alagoas e Rio Grande do Norte são alguns dos estados afetados.

No Norte, Roraima está com esse problema. No Centro-Oeste, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. Já no Sul, Paraná e Rio Grande do Sul enfrentam a falta do imunizante e no Sudeste todos os estados passam pela situação: Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Dos 16 estados, oito capitais também estão com a vacinação atrasada: Porto Velho, Campo Grande, Porto Alegre, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Aracaju, Recife e Fortaleza. Salvador só não está nessa lista pelo esquema fracionado de vacinação feito pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

*Com a orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro