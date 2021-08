Família é libertada pela PM, após ser mantida refém durante 2h por quadrilha no IAPI

Uma família foi mantida refém por uma quadrilha, na noite desta quarta-feira (25) na localidade da Divinéia no IAPI, em Salvador. Após negociações com equipes especializadas da Polícia Militar, a família foi libertada.



De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a ocorrência foi iniciada às 20h, quando guarnições do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) da 37a CIPM (Liberdade) flagraram um grupo armado.



Na tentativa de prisão houve confronto e os criminosos escaparam. Após um cerco policial, os criminosos invadiram uma residência. Equipes da Operação Apolo e da Gêmeos foram chamadas e após isolamento do local, iniciaram a negociação. O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi acionado e prosseguiu com a tentativa de rendição.

Imagens do local mostra a casa onde os bandidos invadiram (foto: Reprodução)

Durante cerca de 2h, os criminosos divulgaram vídeos nas redes sociais. Os homens apareciam armados. E afirmavam que queriam sair do local vivos. Nas imagens é possível ver uma mulher e uma criança, além de um homem ensanguentado. Em outro vídeo compartilhado por aplicativos de mensagens, um homem mostra um refém e filma dois policiais na entrada do local.

Policiais do grupamento especializado foram chamados para negociar com os criminosos (foto: Alberto Maraux/SSP)

Cerca de 2h depois o quarteto formado por três adultos e um adolescente se entregou. Um dos reféns teve um ferimento leve na testa e os outros dois saíram ilesos. Na casa, os PMs apreenderam uma submetralhadora calibre 9mm, duas pistolas calibre 380, carregadores, munições e uma placa balística frontal, em aramida.

Submetralhadora foi apreendida com o grupo que fez a família refém no IAPI (foto: Alberto Maraux)