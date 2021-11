Familiar de Céline Dion diz que cantora não consegue mais andar

Após cancelar shows em Las Vegas por problemas de saúde, Céline Dion não estaria mais conseguindo andar. As informações foram divulgadas por um familiar à revista “Here”.

“Ela não consegue mais se levantar da cama, nem se mover, nem andar. Ela sofre de dores nas pernas e nos pés que a paralisam. Ela está muito fraca e perdeu muito peso”, indicou a fonte, que não teve sua identidade revelada.

“Se as coisas não melhorarem, ela pode ficar afastada por vários meses ou até um ano. Seus sintomas são mais preocupantes do que o esperado”, continuou.

Em outubro deste ano, a artista havia anunciado em suas redes sociais que teria que cancelar um show em Las Vegas por está sentindo “espasmos musculares persistentes que a impedem de performar”.

“Meu coração está partido com isso. Minha equipe e eu estávamos trabalhando neste novo show há oito meses. Não estrear em novembro me deixa triste para além das palavras”, disse em postagem no Instagram.

Desde então, não havia mais informações sobre as condições de saúde de Celine Dion. Também não foram divulgados detalhes do que ela está enfrentando.