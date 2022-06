Familiares e amigos se mobilizam para financiar tratamento do poeta Luiz Galvão

Atire a primeira pedra quem nunca se emocionou com um verso escrito por Galvão. O poeta dos Novos Baianos escreveu a maioria das letras eternizadas nas vozes de Baby Consuelo, Moraes Moreira e Paulinho Boca de Cantor. Que casaram tão bem com o swing da guitarra de Pepeu Gomes. Canções como Acabou Chorare, Preta, Pretinha e Mistério dos Planetas.

Luís Galvão, 87 anos, já fez muito pela cultura nacional. Hoje, é ele quem precisa de ajuda: vítima de um infarto em 2017, o poeta e escritor sofre com as sequelas do ataque cardíaco e convive com a necessidade de um tratamento e medicações caras, que sua esposa Janete Galvão estima custar em torno de R$ 20 mil mensais.

Para minimizar as despesas, familiares e amigos estão realizado uma campanha que inclui um bazar com 5 livros escritos por Galvão - incluindo produções que não estão mais nas livrarias - e estão à venda por R$ 150, cada. Também é possível doar outras quantias pelo pix poetaluizgalvão@gmail.com. A compra dos livros é feita pelo mesmo e-mail.

Os livros são Geração Baseada (1982), Ovos do Brasil (1987/poemas), Anos 70: Novos e Baianos (1997), Novos Baianos: a História do Grupo que Mudou a MPB (2013) e João Gilberto, A Bossa (2021), seu livro mais recente, no qual biografa a trajetória do amigo e conterrâneo João Gilberto. O bazar é realizado em colaboração com a jornalista e fotógrafa Lúcia Correa Lima.

“Galvão primeiro teve diabetes, depois, há uns cinco anos, teve um infarto e precisou fazer vários procedimentos para tratar a cardiopatia. Depois descobrimos que ele teve pequenos AVC's após ter os sintomas: esqueceu das coisas, tinha dificuldades de fala e aí o trouxe para São Paulo, onde estamos agora, com uma equipe multidisciplinar cuidando dele numa clínica geriátrica que é muito boa, mas muito cara, assim como as medicações, que são importadas”, explica Janete.

Nos últimos cinco anos, Galvão recebeu tratamentos hormonais, técnicos - tudo tecnologia de ponta, que justifica o alto valor. Mas de um ano pra cá, as coisas se tornaram mais difíceis. A família já vendeu carro, tenta vender um sítio na Bahia e se vira com o que tem. Segundo Janete, uma advogada foi contratada para atualizar os contratos que garantem os repassem de direitos autorais de discos como o Acabou Chorare e o Novos Baianos F.C. lançados em 1972 e 1973, respectivamente.





Livro Novos Baianos: a História do Grupo que Mudou a MPB (2013) está na campanha

Direitos autorais

“Os contratos dos Novos Baianos são de 1973, como o do Acabou Chorare e o Futebol Clube, que as músicas tocam mais. Na época não tinha internet, streaming e canal fechado, essas coisas, então não estão ajustados os valores atuais”, diz Janete.

Ela completa: “A gente colocou uma advogada para resolver essas e outras questões que não estão bem definidas em relação aos Novos Baianos, principalmente depois que Moraes [Moreira] morreu. Quando ele estava aqui, as coisas funcionavam de uma maneira mais justa, adequada, agora ficou um vácuo de liderança e direcionamento correto para ele receber o que é de direito”, afirma Janete, sem dar mais detalhes

A advogada em questão é Deborah Sztajnberg, especialista em direitos autorais, que trabalhou em casos como o do processo movido por Roberto Carlos contra o pesquisador Paulo Cesar de Araújo no caso das biografias não-autorizadas. Ela também já defendeu artistas como Raul Seixas e é autora do livro Cala Boca Já Morreu: A Censura Judicial das Biografias, lançado pela Editora Multifoco.

“Sempre tentamos resolver os problemas de uma maneira que não seja necessária judicializar as questões. Temos uma série de documentos, estou conversando com todos os autores e vamos continuar nessa toada até o final da semana. Ir para o judiciário é muito caro e desgastante, no momento o que queremos é priorizar o bem-estar de Galvão e seus direitos”, resumiu a advogada em entrevista ao CORREIO.

O Blog do Marrom antecipou que o cantor e agitador cultural Mauriçola está mobilizando artistas e amigos para um show com objetivo de arrecadar dinheiro para o tratamento do poeta Luiz Galvão. O evento está marcado para o dia 9 de julho, às 16h, na Vila Bossa Nova no Boteco do Caranguejo e Armazém da Caatinga na cidade de Juazeiro, terra natal de Galvão, e será transmitido no Canal do Poeta.