Famosos lamentam morte de Erasmo Carlos

Famosos usaram as redes nesta terça-feira (22) para lamentar a morte de Erasmo Carlos. O cantor foi hospitalizado no Rio de Janeiro com um quadro de síndrome edemigênica na segunda (21).

No início do mês, ele teve alta depois de duas semanas internado no mesmo hospital por conta da doença. Ela acontece quando o corpo tem um desequilíbrio nas forças bioquímicas que são responsáveis pelo equilíbrio dos líquidos dos vasos sanguíneos. Geralmente, é causada por problemas cardíacos e renais.

O Tremendão, como era conhecido desde os tempos da Jovem Guarda, deixa a esposa, Fernanda Passos, com quem se casou em 2019, e dois filhos, Gil e Leonardo.

Os filhos foram fruto dos relacionamentos que teve com a primeira mulher, Sandra Sayonara Saião Lobato Esteves, a Narinha, que morreu em 1995.

Erasmo já tinha perdido o filho do meio com Nara, Alexandre, vítima de morte cerebral causada por um acidente de moto em 2014.

O artista foi um ícone da Jovem Guarda, movimento do qual participou ao lado de Roberto Carlos e Wanderléa.

Maria Bethânia lamentou a morte com a lembrança de um vídeo em que homenageia o compositor, cantando uma de suas canções mais famosas, de autoria de Erasmo e Roberto, "As canções que você fez pra mim". Assista:

Djavan destacou o legado do artista: "Uma tristeza a partida do Erasmo Carlos, o eterno Tremendão. As despedidas são sempre difíceis, mas além da saudade, ficará o legado desse grande artista. Nosso gigante gentil".

O diretor Boninho foi o primeiro a se despedir do astro do rock nas redes: "Meu adeus ao querido Tremendão. Erasmo leva seu sorriso e o rock para o céu! Saudades", escreveu Boninho.

A baiana Daniela Mercury destacou o ano difícil para o mundo da música: "Meu amigo querido! O nosso Tremendão. Um cara incrível, um artista único! Vá em paz. Que mês difícil… que ano difícil. Todo meu carinho para sua família. Te amo".

Maria Gadu se despediu com um texto e um abraço para a família e os fãs de Erasmo: "Gigante gentil, a saudade que deixa. Que intenso está ir ficando, despedindo. Uma obra de rei, um carinho imenso. Que tristeza, que tristeza. 'Eu não quero mais conversa com quem não tem amor. Gente certa é gente aberta e o amor chamar, eu vou'. Te amamos, Tremendão. Te amamos, muito. Um abraço gigante a família linda a todas as amizades de uma vida, aos fãs. Um abraço na gente".

A atriz Patrícia Pillar lembrou que escutava desde criança as músicas do Tremendão: "Que fim de ano triste pra música brasileira! Agora perdemos nosso gigante gentil, o querido Erasmo Carlos, que aprendi a amar desde criança quando escutava suas músicas na minha vitrolinha. Nunca mais deixei de admirá-lo como cantor, compositor e, principalmente, como ser humano. Desejo paz e conforto para seus familiares, amigos e fãs".

A apresentadora Fátima Bernardes ressaltou a modernidade de Erasmo, e o último prêmio ganho pelo artista em vida: "Que dia triste. Mais um. Perdemos o grande Erasmo Carlos. Um ícone da jovem guarda. Um cara moderno na década de 60. Um cara moderno agora. Esteve várias vezes no #Encontro. E essa semana, recebeu o Grammy Latino de melhor álbum de rock. Fez o que sabia e gostava até o fim. Meu carinho pra família, amigos e fãs".

A cantora Fafá de Belém lembrou que a partida de Erasmo acontece no Dia do Músico: "Ele era (é, e sempre será) um gigante, em todos os sentidos. Erasmo era um dos gênios da nossa música. O doce rebelde, um menino roqueiro. Com Roberto, formou a dupla mais consistente que nós pudemos ver até hoje. Sua música transversal alcançou todos os públicos, e várias gerações. No dia do músico, um dos grandes se vai. Sua obra fica, a saudade fica. Siga na luz, Erasmo! Meus sentimentos aos familiares".

Vanessa da Mata também homenageou o artista: "Nosso gigante gentil se foi! Um amor em existência. Um cara com humor, poesia, melodia, que por onde passava era um rastro de luz! Vá em paz, gentil! Que sua soma pós aqui, seja de continuação de sua gentileza".

O cantor Thiaguinho se despediu ressaltando que Erasmo foi um dos maiores compositores do país: "Mais uma estrela da música brasileira se vai… Um dos maiores compositores da história do país! Deixa uma infinidade de músicas excelentes e que serão eternas… Assim como ERASMO CARLOS! Foi um prazer conhecer pessoalmente e cantar com o Tremendão! Descanse em paz, Erasmo Carlos! #Luto".

Adriana Calcanhoto lembrou da amizade que tinha com o músico: "Erasmo, meu amigo querido, de tantas risadas e carinhos sem ter fim, muito triste a notícia da sua partida. Você já faz muita falta na minha vida e na dos brasileiros e brasileiras. Descanse, ficamos com seu legado tão nobre, tão amoroso, tão especial. Te amo muito, até qualquer hora dessas".

Clebson Teixeira, marido de Lulu Santos, também lamentou: "que tristeza", enquanto a cantora Angela Ro Ro disse que o artista ia "em paz".

Gabby Moura falou de como ele foi importante para a sua carreira. "Passei no The Voice com a canção dele. Meus sentimentos, que ele descanse em paz. Maurício Mattar, ator e cantor, também publicou: "Grande gigante do amor".

A atriz Dadá Coelho publicou: "Ahhhhh, Erasmo Carlos. Descanse em paz, meu rei", assim como Sônia Abrão: "Morre Erasmo Carlos. Adeus, Tremendão".

Já o apresentador Geraldo Luís se despediu com um texto saudoso: "Morre nosso Erasmo Carlos ! Obrigado por tanto por tudo. As mais belas canções, o momento em que a música e seu movimento nasceram com a jovem guarda. Ele se foi hoje no dia do músico. Suas canções viverão em nós. Vai Erasmo viver do outro lado da vida…nossos sentimentos a família".

No meio político, Marcelo Freixo e Talíria Petrone se despediram: "Perdemos hoje um dos gigantes da música brasileira. Vá em paz, Erasmo Carlos. Que Deus conforte a família e os amigos" e "Que dor! O Brasil perde mais um grande nome da música. Erasmo Carlos, cantor e compositor, morreu hoje no Rio de Janeiro. Que seu legado seja lembrado em arte e celebrado na nossa cultura. Todo amor para a família, amigos e fãs!", respectivamente.

A atriz Cinara Leal e o diretor audiovisual Renato Terra também lamentaram a perda. "No dia do meu aniversário... Agradeço sua existência, grande Erasmo. Ficaremos aqui celebrando seu legado. Siga na paz", disse Cinara. "Erasmo Carlos foi pioneiro em muita coisa no Brasil. Trouxe uma batida pro Rock, trouxe atitude, fez músicas geniais que estão nas cabeças de todos os brasileiros. Além disso, foi um Gigante que trouxe uma mensagem de paz, amor, entendimento em sua obra", lamentou Renato.