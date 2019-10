Famosos lamentam morte de Maurício Sherman: 'Coração apertado'

O diretor de TV Maurício Sherman, da Globo, morreu aos 88 anos no Rio de Janeiro. Entre outros, ele ajudou a criar o Fantástico e foi um dos nomes de maior destaque por trás das câmeras na emissora. Famosos lamentaram a perda nesta quinta-feira (17).

Leia algumas despedidas:

Leandro Hassum, humorista: "Coração muito apertado. Vá em paz meu grande diretor Maurício Sherman. Ele foi fundamental na minha carreira e na carreria de muitios artistas da minha geração. Ele fará uma falta monstruosa. Aliás, ele já fazia uma falta monstruosa ainda vivo, mas longe da televisão. Ele sempre foi ao teatro buscar novos talentos e explorava o melhor de cada um de nós."

Ana Maria Braga, apresentadora: “Maurício me fez muito feliz o testar as minhas habilidades, inclusive no humor. Foi uma grande perda para a televisão brasileira. Lamento porque perdemos um sonhador. Queríamos muito mandar um abraço carinhoso à família dele. Ele agora vai descansar em paz.”

Fátima Bernardes, apresentadora: "Nunca trabalhei diretamente com ele, mas para a vinheta de fim de ano de 1991 para 1992 da TV Globo, recebi um telefonema dele. Era um convite para participar do 'Tente, invente, faça um 92 para diferente'. Foi muito marcante isso para mim porque, até então, ninguém sabia que eu dançava e o Sherman me convidou para dançar nesta vinheta de fim de ano."

Paulinho Serra, humorista: "Lá se foi Maurício Sherman. Descance em paz, não trabalhei com ele mas sempre tive muito respeito".

Marcos Veras, ator: "Sherman ia muito ao teatro buscar novos talentos e eu faço parte dessa geração [descoberta por ele para o Zorra]. Ele era muito carinhoso e nos liberava para criar. Ele agregava muita gente."

Rosana Hermann, roteirista e escritora: "Morreu Mauricio Sherman. Foi ele que me convidou pra entrar pra TV como roteirista em 1983, na Band. Eu trabalhava na produtora do Roberto Muylaert e Walter Longo e fui lá pra fazer uma reunião, onde estavam as pessoas-chave com quem trabalhei e fiz uma carreira na televisão #RIP. Foi trabalhando com o Mauricio Sherman que eu vi tudo acontecer: Marlene Mattos era secretária dele (e secretária da produção), eu era redatora do Essas Mulheres Maravilhosas, com o J. Silvestre, Xuxa foi convidada para o programa, Sherman se encantou com ela, convidou-a pra trabalhar na TV, mandou Marlene cuidar dela. Isso em 1983. Daí, inaugurou a Rede Manchete, Sherman foi pra lá, levou Xuxa e Marlene com ele e Xuxa virou essa rainha. Anos depois Marlene me chamou e fui trabalhar com ela e Xuxa. A Manchete no Rio era um luxo. Tinha um restaurante para os bacanas (só fui uma vez) com sousplat de prata, toalha e guardanapo de linho, garçon de luva, piano ao vivo (acho que exagerei na memória). Era OUTRO mundo."

Ana Furtado, apresentadora: "Grande dretor e muito querido! Descanse em paz, Maurício Sherman."

Deborah Secco, atriz: "Maurício Sherman, obrigada por sua dedicação e amor a nossa arte."

Lucas Salles, ator: "Acabei de saber sobre a notícia dolorosa da morte do Mauricio Sherman. Não trabalhamos juntos, mas eu o conheci, entrevistei e declarei minha admiração por ele. Mauricio, pra quem estuda TV, é uma das poucas referências mais citadas e amadas pela unanimidade audiovisual. Mauricio Sherman é, e sempre será, importantíssimo para a cultura brasileira. Criou formatos, inovou mídias e descobriu artistas. Dirigiu, roteirizou, aperfeiçoou e sabia reconhecer talentos como ninguém. Todo amante da arte reverencia o Mauricio".