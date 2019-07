Fãs de BTS pedem cantor sul-coreano como príncipe de Pequena Sereia

Após a Disney anunciar que a atriz e cantora negra Halle Bailey dará vida a Ariel no live-action de A Pequena Sereia, a internet quer ainda mais diversidade no longa. Puxado pelos fãs do grupo BTS, o movimento quer que o sul-coreano Park Jimin represente o príncipe Eric.

Centenas de pessoas estão indo às redes sociais da Disney pedir que o cantor seja o par romântico de Halle no filme. Muitas, inclusive, afirmam que ele seria o candidato ideal ao papel pelo seu "jeito romântico".

Além de Halle, integrante do duo Chloe x Halle, o filme de A Pequena Sereia também terá no elenco Melissa McCarthy (Úrsula), Jacob Tremblay (voz de Linguado) e Awkwafina (voz de Sabidão). A data de estreia ainda não foi divulgada - mas a produção deve ser iniciada só no ano que vem.

Halle Bailey viverá personagem na versão live-action de A Pequena Sereia

(Foto: Reprodução)

Lin-Manuel Miranda e Alan Menken serão responsáveis por escrever novas músicas para o longa, que também terá algumas das canções originais.