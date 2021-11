Fasano resgata tradição das feijoadas aos sábados nos hotéis com bufê requintado

Houve um tempo em que o programa preferido dos baianos era comer feijoada nos hotéis da cidade aos sábados. Com o crescimento da cena gastronômica e as mudanças naturais de comportamento da sociedade, a programação meio que caiu em desuso. Mas agora, os baianos tem um motivo especial para resgatar esse hábito tão brasileiro

Bufê variado com carnes quentinhas e apresentadas de forma separada

O restaurante Fasano Salvador colocou a iguaria no seu cardápio de sábado e tem sido um sucesso. Uma bela experiência, com brasilidade, pitadinhas de baianidade, e o requinte inerente à cozinha do hotel, comandada pelo chef Lomanto Oliveira.

Feijoada com caipirinha: combinação brasileiríssima

Claro que não faltam os itens clássicos de uma tradicional feijoada como o caldinho de feijão, torresmo, laranja fatiada, couve recheada com bacon puxada no alho, linguicinhas diversas, farofa e o tradicional feijão preto, mas a feijoada do Fasano tem muito mais.

Bolinho de feijoada está entre as opções de entradinhas para compartilhar

A costelinha suína frita, por exemplo, é uma loucura de boa. Isso sem falar no torresminho que é servido no balcão e ainda acompanha o tradicional caldinho de feijão. Para quem gosta de apreciar uma boa caipirinha ou uma cerveja geladíssima, só a sessão variadíssima de aperitivos já vale o almoço.

Ingredientes locais fresquíssimos no variado bufê de saladas

Mas se você é daqueles que gosta de preparar aquele prato com bem sustança, não vai se decepcionar. As carnes, por exemplo, incluindo as partes do porco como a tradicional orelha, são separadas umas das outras, o que facilita a escolha pelos seus cortes favoritos sem correr o risco de misturar tudo procurando o que mais aprecia e deixando a travessa toda bagunçada para quem vem depois.

Bolinho, torresmo, pastel e a pimenta da casa: difícil é resistir

Ainda que você não seja um apreciador de pimentas, coisa rara em se tratando de baianos, vale conhecer as conservas de pimentas, com graus de picância leve, moderada e forte, criadas por Cosme de Souza Brito, um simpático e bem falante funcionário da casa que trabalha como supervisor de salão.

Cerveja gelada e caldinho de feijão com torresmo: combinação irresistível

Não dispense a presença dele para escutar suas histórias de pesquisa e alquimia com as pimentas que produz artesanalmente e que passaram pelo crivo rigoroso da rede de hotéis e restaurantes. Cosme é um luxo!

Cocadas e brigadeiros também estão no bufê de sobremesas

O bufê de saladas também é um atrativo importante no menu brasileiríssimo do restaurante italiano que surpreende pela apresentação e, sobretudo pela variedade e qualidade dos ingredientes fresquíssimos que, dispostos num bufê bem montado, faz a alegria dos olhos e abre o apetite.

Frutas frescas no bufê de sobremesas

Difícil resistir a pupunha fresca, a burrata leve e apetitosa e a variedade de hortaliças de um verde vibrante. Vale ressaltar que embora o restaurante seja de padrão internacional, o chef Lomanto Oliveira também é daqueles que garimpa fornecedores locais e valoriza produtores de agricultura familiar trazendo seus insumos para a produção dos pratos da casa.

Ambrosia com ovos caipira: receita resgatada da mãe do chef Lomanto

Como não bastasse, a comilança é arrematada com um banquete de doces, finos e artesanais, que vai das tradicionais cocadas a compotas de caju, a tortas variadas, mousses, pudins, bolos e outros itens. Não dispense a ambrosia de ovos caipira, receita que o chef resgatou de sua mãe e que é imperdível.

Doces e compotas de abacaxi, banana e caju e outros no bufê de sobremesas

A proposta de trazer a feijoada para o mais luxuoso da cidade, segundo o chef, é resgatar a tradição e aproximar o hotel e o restaurante dos baianos. E tem dado certo. Seja pela qualidade da comida oferecida seja pela variedade do bufê que não atende apenas aos apreciadores da iguaria, mas que permite a degustação de outros itens que satisfazem bem o apetite de todos.

Bufê de sobremesas é uma tentação para os açucareiros de plantão

Testado e aprovado duas vezes para não ter dúvidas. Resultado: boa relação custo-benefício e grande opção para o seu roteiro de boas degustações para um almocinho, ou almoção, de sábado.

Serviço:

Feijoada do Fasano - Buffet de saladas, feijoada e sobremesas.

Todos os sábados das 12h30 às 17h.

Custo: R$ 115,00 + 13%

Bebidas à parte

Reservas: 71 2201 6300