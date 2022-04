Fazenda Boaventura oferece opção de turismo rural e de natureza

Vá pela Estrada do Coco, pegue o último retorno antes do pedágio e, logo em seguida, a pista de dentro que dá acesso ao Outlet Premium. Após passar pelo shopping e pelo posto BR, entre no acesso do Alphaville Litoral Norte. Chegando na rotatória do Alphaville 2, é só seguir as placas de sinalização e encontrar logo a frente, a Fazenda Boaventura (@fazendaboaventura). Há quem busque ar puro. Outros querem passar um dia em contato com a vida no campo, desde a ordenha do leite da vaca à produção de queijo. Mas o lugar atrai também os que estão ávidos por uma trilha de aventura com tirolesa, escalada e arvorismo.

“Com a correria do dia a dia e loucura do estresse das grandes cidades, percebemos que as pessoas estavam em busca de um local ‘perto de casa’, onde pudessem ter esse contato direto com a natureza, respirar e desacelerar um pouco a rotina”, afirma a gerente da fazenda, Ana Carolina Lacerda. A visitação ao público acontece em até dois domingos ao mês, das 9h às 16h. Os ingressos custam R$ 64 (adulto) e R$ 32 crianças (de 3 a 12 anos). Idosos a partir de 60 anos pagam R$ 32. O combo família custa R$ 160 (dois adultos + duas crianças).

“Ao chegar, o visitante encontra uma programação com todas as atividades do dia e seus respectivos horários. Toda parte de visitação, trilhas e ordenha acontece em horários específicos, tanto no turno da manhã como no turno da tarde. Já a infraestrutura é de livre utilização e fica disponível durante o day use inteiro”, complementa a gerente.

Nos outros dias da semana, a Fazenda Boaventura fica disponível para locação, eventos particulares e visitação escolar. Anexo à fazenda, a estrutura conta ainda com uma casa com varanda, quatro quartos, churrasqueira, piscina, área de camping e quatro chalés para quem quiser passar mais alguns dias desfrutando do clima do campo.

“Quase 100% do nosso faturamento hoje vem dos eventos, locações e visitações. Temos uma pequena produção de laticínios para consumo interno, porém, também disponibilizamos esses produtos para a venda durante os dias de abertura para o público”.

Não por acaso, o nome da Fazenda Boaventura vem de uma junção de ‘boa sorte’ e ‘aventura’, como ressalta Ana Carolina. As atrações estão divididas em três grupos para agradar de crianças a idosos. Primeiro, as trilhas que passam por uma área de 130 mil m2 de Mata Atlântica até chegar ao Vale dos Dinossauros e a Floresta Encantada.

As vivências são atividades típicas de uma fazenda, como a prática de ordenha, visita à horta, apiário e minhocário. Além disso, vale uma passagem pelo parque de aventuras, uma área específica para a prática de esportes radicais com arvorismo, tirolesa de 200 m, escalada e slackline.

Área da fazenda tem mais de 130 mil m2 de Mata Atlântica

(Foto: Divulgação)

“Para estes esportes, dispomos de uma equipe de monitores profissionais treinados e todos os equipamentos apropriados para garantir o máximo de segurança. A maior experiência que proporcionamos aqui é, sem dúvida, passar um dia de total integração com a natureza, tendo conhecimento e diversão reunidos em um só lugar”, pontua.

Antes de se tornar um local turístico, a Fazenda Boaventura já foi um haras e também uma área para pastagem de gado. Só há seis anos, a porteira começou a ser aberta para o day use e as atividades de lazer oferecidas hoje.

“Identificamos um potencial para o turismo e começamos a trabalhar com esse foco. De lá para cá recebemos visitas em todas as épocas do ano com grande procura. Em alguns meses do segundo semestre, os ingressos costumam esgotar poucas horas depois da abertura das vendas antecipadas pelo nosso site”, completa Ana Carolina.

Tendência

Dá para entender porque os roteiros turísticos que levam a um contato mais próximo da natureza têm atraído tantos visitantes na pandemia. Um levantamento feito pela agência on-line de viagens ViajaNet mostra que o ecoturismo ganhou força entre os viajantes. A pesquisa apurou 40.500 mil buscas no Google por termos relacionados ao segmento de turismo no período de fevereiro de 2021 a fevereiro deste ano e identificou que o termo ‘turismo natureza’ aumentou 133% e ‘turismo ecológico’ cresceu 23% no último ano.

Para a consultora de turismo da Agência Daventura Esportes e Viagens, Carol Chagas, a pandemia transformou muito os hábitos na hora de escolher o próximo destino.

“Os hábitos de viagem mudaram muito. As pessoas têm sido mais seletivas e geralmente buscam locais próximos de sua residência e ao ar livre. Além disso, valores como respeito à natureza e valorização da qualidade de vida e o estilo de vida simples do campo são tendências do turismo”.

Os atrativos estão muito além das trilhas, cachoeiras, mirantes e atividades de aventura, mas carregam, principalmente, a vontade de conhecer o modo de vida do campo, como reforça Carol Chagas. Poder vivenciar o dia de uma produção da agricultura orgânica, ou conhecer a produção de mel, óleos essenciais extraídos das plantas, bem como o dia a dia da lida com os animais do campo também se tornaram experiências muito procuradas.

“A escolha do roteiro tem que ser feita a partir de critério de qualidade e serviço bem definidos. É importante procurar saber se o empreendimento é cadastrado no Cadastur (Ministério do Turismo) e se oferece essas experiências de forma segura, gerando apenas boas lembranças para quem visita”.





COMO CHEGAR

Fazenda Boaventura

Onde fica: Rua Terra Maior, Distrito de Abrantes Camaçari - BA

Quanto custa: R$ 64 (adulto) e R$ 32 crianças (de 3 a 12 anos). Idosos a partir de 60 anos pagam R$ 32. O combo família é R$ 160 (dois adultos + duas crianças).

Ingressos e mais informações: no perfil do Instagram @fazendaboaventura ou no site www.fazendaboaventura.com.br.