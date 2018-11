FBF divulga tabela do Campeonato Baiano 2019; Ba-Vi será na Fonte

O Campeonato Baiano de 2019 já tem sua tabela definida. No início da noite desta quinta (29), a Federação Bahiana de Futebol (FBF) divulgou os jogos da competição estadual, que terá início em 19 de janeiro, um sábado, quando o Bahia de Feira recebe a Jacuipense no primeiro jogo oficial em seu estádio, o Professor Jodilton Souza, que ganhou apelido de Arena Cajueiro, em Feira de Santana, às 16h.

No dia seguinte, a Princesa do Sertão recebe também a primeira das partidas que serão transmitidas pela Rede Bahia, que exibirá os jogos do Baiano para todo o estado. Atual campeão, o Bahia enfrenta o Fluminense no Joia da Princesa, às 16h. Ainda pela 1ª rodada, também no dia 20 de janeiro, o Jequié recebe o Jacobina no Waldomiro Borges e a Juazeirense pega o Atlético de Alagoinhas, de volta à elite estadual, em Juazeiro.

Já o Vitória só vai estrear no Campeonato Baiano no dia 24, uma quinta-feira, quando recebe o Vitória da Conquista no Barradão. Isso porque o Leão atua no dia 19 de janeiro contra o Moto Club, também em casa, pela Copa do Nordeste.

O Ba-Vi está marcado para o dia 10 de fevereiro, na Fonte Nova, seguindo o rodízio adotado - neste ano, foi no Barradão. A última rodada da primeira fase, em que as dez equipes se enfrentam em jogos apenas de ida, acontece em 17 de março.

As quatro melhores classificadas no grupo único se classificam para as semifinais, que acontecem em jogos de ida e volta (20/3 e 3/4), assim como a final, nos dias 14 e 21 de abril. O último colocado da fase classificatória será rebaixado para a segunda divisão.

Confira a tabela completa aqui.