Federação confirma adiamento do Campeonato Baiano; veja datas

A mudança está confirmada. O Campeonato Baiano de 2020 não vai mais iniciar no dia 15 de janeiro, como estava previsto no calendário anterior. Agora, o torneio estadual terá início no dia 22 de janeiro.

Segundo a Federação Baiana de Futebol (FBF), a mudança atende a um pedido da Rede Bahia, detentora dos direitos de transmissão. Em nota, a federação apontou que a "emissora solicitou a alteração para conciliar a tabela com sua grade de programação e viabilizar a transmissão dos jogos do Esporte Clube Bahia e do Esporte Clube Vitória".

Com isso, Bahia e Vitória farão jogos em dias consecutivos por Baianão e Copa do Nordeste. Contudo, as duas equipes pretendem jogar o estadual com elenco sub-23 e concordaram com a alteração.

O choque acontece logo na segunda rodada do Baiano. No domingo, 26 de janeiro, o Bahia recebe o Vitória da Conquista e o Vitória visita o Fluminense de Feira. No dia anterior, Bahia e Vitória estreiam na Copa do Nordeste. O rubro-negro enfrenta o Fortaleza, no Barradão, enquanto o tricolor vai ao Recife para jogar contra o Santa Cruz, no estádio do Arruda.

Confira a tabela atualizada do Baiano: