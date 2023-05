Feira Agropecuária de Morro do Chapéu reúne 90 mil pessoas em três dias de evento

A Feira Agropecuária e da Agricultura Familiar de Morro do Chapéu movimentou o final de semana no município baiano. Realizado entre sexta-feira (28) e domingo (30), o evento contou com a participação de cerca de 90 mil pessoas e movimentou cerca de R$ 7 milhões. Nos três dias, a rede hoteleira também registrou 100% de ocupação.

A programação contou com apresentações de Anna Catarina, Arreio de Ouro, Mastruz com Leite, Eugênio Cerqueira, Pau da Moleira, entre outros artistas. A feira teve uma ampla variedade de expositores, com destaque para os setores de equinos, caprinos, ovinos, bovinos de corte e de leite, além de insumos e defensivos agrícolas, máquinas e implementos agrícolas, energia solar e outros atrativos.

Além disso, ofereceu uma rota enogastronômica, exposição e venda de queijos, embutidos, produtos orgânicos e óleos essenciais. O leilão de bovinos de corte e leite, equinos e outros animais também foi um grande atrativo para os visitantes.

A presença de agências bancárias, expositores de nutrição animal, cerca elétrica, pulverização e mapeamento com drone, construções e instalações rurais, entre outros, mostrou a diversidade de oportunidades que o setor agropecuário oferece. A prefeita de Morro do Chapéu, Juliana Araújo, ressaltou a importância da feira para o desenvolvimento do setor agropecuário na cidade e na região.

"A feira é um evento consolidado e que já se tornou referência entre as maiores feiras agropecuárias da Bahia. Além de fomentar a economia local, ela também oferece oportunidades de negócios e de intercâmbio de conhecimentos entre produtores, técnicos e pesquisadores", destacou.

Com a participação de artistas locais e regionais, a feira também promoveu o artesanato em madeira, biscuit, crochê, macramê, tecido e outros materiais, com uma grande variedade de produtos que puderam ser adquiridos pelos visitantes.