Feira de Santana monitora mortes de saguis na comunidade Mergulho

A morte de pelo menos nove saguis, também conhecidos como micos, chamou a atenção de técnicos do Departamento de Planejamento e Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Feira de Santana, na última semana, na comunidade do Mergulho, no distrito Governador João Durval Carneiro, antigo Ipuaçu. Um dos animais mortos foi coletado pelo Centro Municipal de Controle de Zoonoses e encaminhado ao LACEN (Laboratório Estadual de Saúde Pública) para que seja descoberta a causa da mortandade.

Nesta quarta-feira (11), técnicos da Vigilância Epidemiológica, da Secretaria Municipal de Saúde, juntamente com funcionários da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, estiveram no local para entregar aos moradores utensílios apropriados para a coleta destes animais, caso ocorram novas mortes. A equipe também orientou as pessoas como proceder na coleta.

O resultado do exame realizado pelo Centro Municipal de Controle de Zoonoses também saiu nesta quarta e apontou óbito por lesão. Entretanto a Prefeitura de Feira de Santana continua monitorando a mortandade destes animais na localidade. Conforme moradores, pelo menos 9 saguis foram encontrados mortos desde o início deste ano.

O diretor do Departamento de Educação Ambiental, João Dias, informa que a situação foi informada ao órgão por moradores da localidade no último dia 05. "Estávamos em visita a localidade quando fomos abordados pelas pessoas que ali residem. Acionamos o Centro de Controle de Zoonoses. Nossa preocupação agora é descobrir o que pode ter causado a morte destes animais", observa João.

Os agentes comunitários de saúde que atuam na área já estão orientados a notificar o Centro de Controle de Zoonoses sobre mortes destes animais, caso volte a ocorrer.