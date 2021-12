Feira de São Joaquim recebe vacinação contra Covid-19 nesta quinta (2)

O Vacina em Movimento, projeto itinerante de vacinação contra a Covid-19 em Salvador, está presente na Feira de São Joaquim, na Cidade Baixa, nesta quinta-feira (2), das 8h às 16h. No local estão sendo aplicadas a 1ª, 2ª e 3ª doses da vacina. A campanha contempla as pessoas com 12 anos ou mais que ainda não iniciaram o esquema vacinal e as que estão com a 2ª dose da vacina Pfizer atrasada ou com a data de retorno até o dia 1º de janeiro de 2022. Além disso, será aplicada a 3ª dose dos usuários com idade igual ou superior a 18 anos que tomaram a segunda dose até o dia 4 de julho.

Não será exigido no ato da vacinação a comprovação do nome na lista do site da SMS. Porém, o interessado deve apresentar, obrigatoriamente, originais e cópias do cartão de vacina ou a carteira nacional de vacinação digital (ConectSUS atualizado), documento de identificação com foto e comprovante de residência. Em julho deste ano, o local já havia recebido a vacinação contra a gripe, como parte da estratégia para facilitar o acesso da população ao imunizante.

A vacinação contra a Covid-19 também prossegue nos pontos volantes da Estação Nova Lapa e Estação de Transbordo de Mussurunga, em Salvador, nesta quinta-feira (2), das 8h às 16h. A estratégia de aplicação das doses é a mesma realizada pelo Vacina em Movimento. Durante os dias de atendimento nos terminais, mais de 19 mil pessoas foram vacinadas contra Covid-19.