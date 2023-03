Feira Março Mulher tem fila enorme no entorno da Fonte Nova

Uma fila enorme se formou no entorno da Arena Fonte Nova, na manhã desta quarta-feira (8). Diversas mulheres chegaram cedo para aproveitar os serviços da Feira Março Mulher, que acontece no estádio.

A ação segue até sábado (11), com expectativa de realizar mais de 21 mil atendimentos. Durante o evento, que marca as celebrações do mês dedicado às mulheres, serão oferecidas consultas nas especialidades de mastologia, ginecologia e com cirurgião-geral para o encaminhamento de cirurgias eletivas de histerectomia, vesícula e hérnias umbilical, epigástrica e inguinal.

Haverá ainda consultas e exames oftalmológicos, com distribuição de óculos para o público a partir dos sete anos; rastreamento para cirurgia de catarata de mulheres acima de 60 anos, e capsulotomia por Yag Laser, um tipo de procedimento que remove opacidades da cápsula posterior do cristalino.

Também serão oferecidos serviços de cidadania, como a emissão da primeira e segunda via de carteira de identidade de forma totalmente gratuita, inscrição no CPF e emissão de antecedentes criminais. O evento vai promover ainda atendimento de orientação profissional e jurídica e outros.