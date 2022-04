Feira reúne artesanato de povos indígenas no MAM 

A Feira Artesanato Indígena vai reunir produtos de artesãos e artesãs dos povos indígenas Tupinambá, Tumbalalá, Pataxó Hã-Hã-Hãe, Kiriri-Xocó, Xuku-Kariri, Kiriri, Tuxá, Xukurú e Funiô, entre sábado (30) e domingo (1/5), das 15 às 21 horas, no Museu de Arte Moderna (MAM). A edição especial da Feira Artesanato da Bahia integra a segunda edição do projeto Abril do Artesanato Indígena, que acontece a partir desta sexta (29) e conta na programação com a exposição fotográfica Resistência Pataxó, do fotógrafo Ricardo Prado, o Encontro de Artesãos e Artesãs Indígenas e a entrega de Carteiras de Mestres Artesãos. A entrada é franca.

Gerônimo fará show no domingo (1/5) (divulgação)

Na programação da feira, o Projeto Rede Sonora, capitaneado pelos músicos Amadeu Alves e Fabrício Rios, vai realizar uma apresentação no sábado, às 17h. Já no domingo, às 18h, o cantor Gerônimo vai encantar o público em um show especial. Em composições tradicionais e contemporâneas, os objetos indígenas despertam cada vez mais desejos em baianos e turistas. Entre os produtos que serão comercializados na feira, destaque para os utilitários talhados à mão em madeira e a cerâmica em argila com pintura em Tauá (pigmento de argila em cor branca). Objetos de decoração como pinturas em madeira, trançado de fiada e tecida em aió, cocares, arcos e flechas, e os instrumentos musicais como maracas e apitos.

Artesãos exibem objetos confeccionados em diversos materiais (divulgação)

Nos 32 estandes montados no MAM, os visitantes poderão dialogar, interagir e adquirir os produtos diretamente com alguns representantes das comunidades indígenas. Os próprios artistas poderão explicar as técnicas de criação de cada etnia, que utilizam uma diversidade de matéria prima nativa, como aproveitamentos de sementes e cocos, penas de animais domésticos, fibras naturais de cipós, piaçava, palmeira do licuri, madeiras e argila.

O espaço ao ar livre do centenário Solar do Unhão vai receber representantes de povos indígenas que vivem nos Territórios de Identidade do Artesanato, que compreendem o sertão do São Francisco, Semiárido Nordeste II, Itaparica, Metropolitano de Salvador, Litoral Sul, Costa do Descobrimento e Extremo Sul.

A realização da Feira Artesanato Indígena é uma iniciativa da Coordenação de Fomento ao Artesanato da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), em parceria com a Associação Fábrica Cultural. O evento conta com o apoio do Museu de Arte Moderna da Bahia, do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia – Ipac, das Secretarias de Cultura e de Políticas Públicas para as Mulheres, do Movimento Unido dos Povos e Organizações Indígenas da Bahia (Mupoiba), do Centro de Economia Solidária de Salvador e da Federação das Associações de Artesãos da Bahia (FAAEB).

Lucio Valente (Carrefour), Tereza Xarvalho, Jaqueline Azevedo e Margareth Menezes (Dudes/divulgação)



Serviço - Feira Artesanato Indígena, de sábado (30) a domingo (1/5), das 15h às 21h | Exposição Resistência Pataxó, com fotos de Ricardo Prado, de sexta (29) a domingo (1/5) | Encontro Artesão Indígenas, sexta (29), às 10h | Palestra Resistência Indígenas e Artesanato da Bahia (sexta (29), às 14h | Onde: todos os eventos acontecem no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA), cm entrada franca