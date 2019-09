Felipe Neto compra 14 mil livros com tema LGBT para distribuir na Bienal

(Fotos: Reprodução)

Após a prefeitura do Rio de Janeiro enviar fiscais para a Bienal do Livro nesta sexta-feira (6), em busca de livros pornográficos e com temática LGBT, o youtuber Felipe Neto decidiu patrocinar uma performance no evento neste sábado (7). Inicialmente ele comprou 10 mil livros que tenham temas ou personagens do universo LGBT. Mais tarde, anunciou a compra de mais 4 mil livros "para esgotar de vez o estoque de livros com temática LGBT na Bienal".

Acabei de autorizar a compra de mais 4 mil livros para esgotar de vez o estoque de livros com temática LGBT na bienal.



Serão 14 mil livros distribuídos GRATUITAMENTE para quem quiser, amanhã (sábado - 07/09), na Bienal do Livro do Rio de Janeiro.



Aqui não, @MCrivella pic.twitter.com/ZuR2e9uu5o — Felipe Neto (@felipeneto) September 6, 2019

Segundo o youtuber, os 14 mil livros serão distribuídos gratuitamente neste sábado. A distribuição vai ocorrer ao meio dia, na praça de alimentação. Entre os títulos escolhidos, estão Dois Garotos se Beijando, de David Levithan (Galera); Arrase!, de RuPaul (HarperCollins); Boy Erased, de Garrard Conley (Intrínseca); e Ninguém Nasce Herói, de Eric Novello (Seguinte).

Aviso que virá na capa de livros com temática LGBT comprados e distribuídos por Felipe Neto

(Foto: Reprodução)

O caso acontece depois de o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, anunciar em seu Twitter na noite de quinta (5) que censuraria a HQ "Vingadores - A Cruzada das Crianças", que estava sendo vendida na Bienal. A história em quadrinho traz dois homens se beijando —o que Crivella considera pornografia e, portanto, atentaria contra o Estatuto da Criança e do Adolescente.

A prefeitura do Rio notificou extrajudicialmente a Bienal, não pedindo o recolhimento dos livros, mas dizendo que os exemplares de “Vingadores” fossem lacrados e viessem com uma classificação indicativa ou aviso de que há material ou cenas impróprios para menores de idade.

(Foto: Reprodução)

Por isso, segundo o jornal Folha de S. Paulo, os livros doados serão entregues dentro de um saco preto e acompanhados de um aviso que diz: “Este livro é impróprio - para pessoas atrasadas, retrógradas e preconceituosas”.

As entregas ficará a cargo de pessoas de sua equipe e de outros organizadores da performance.