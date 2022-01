Felipe Neto gasta R$60 mil em shopping para 'afogar as mágoas'

O youtuber Felipe Neto, 33 anos, revelou na madrugada desta segunda-feira (3) que gastou R$60 mil no shopping para tentar se consolar. Recentemente, o influenciador digital contou que está lutando contra uma depressão. Ele também terminou o relacionamento de cinco anos com a influenciadora Bruna Gomes.

"Eu fui no shopping hoje afogar as mágoas e comprar coisas pra tentar me sentir melhor. Descobri por que cartões de crédito precisam de limite. Spoiler: não me senti melhor", escreveu em sua conta no Twitter.

Questionado pelos seguidores, Felipe explicou que gastou o dinheiro com roupas de cama de grife. Só o jogo de lençol custou R$13 mil e o rapaz confessou que pegou dois. "Tu gastou 26 mil (reais) em lençol?", perguntou um seguidor incrédulo. "Não. 60 (mil). Com os edredons, fronhas e toalhas. Isso só na Trousseau. Eu tô falando, mano. Ninguém deve ir ao shopping triste", completou. Ele também fez compras em lojas de grife como Louis Vuitton e Tiffany.

Depressão

O youtuber fez um desabafo nas redes sociais no sábado (1º) e afirmou que está enfrentando uma depressão. Na publicação, Felipe diz que conta com apoio da família e de amigos e também que está tomando medicação. "A depressão é uma doença da mente, como a gastrite é uma doença do estômago. Amigos e família fazem você se sentir melhor, mas sem remédio, você não vai curar essa gastrite. Enfim, o resumo é: busque ajuda. Não enfrente sozinho. Não cabe mais texto aff", escreveu.

Felipe diz ainda que está "no fundo do poço". "Muita gente diz 'ah rico não sofre, pq se tiver triste é só ir pras Maldivas' - as pessoas esquecem que quando a gente está nos 20cm de cocô, não há força q nos faça querer ir pras Maldivas", acrescentou.

Ele disse que não adianta tentar enfrentar a depressão só. "Tentar enfrentar a depressão sozinho é como entrar em campo sozinho e sem goleiro e tentar vencer o Flamengo. Ou Corinthians. (...). Você não vai vencer. Eu só estou aqui, de pé, porque desde que afundei meus amigos organizaram um rodízio pra ficar sempre gente na minha casa, 24h", diz.

Felipe também afirmou que tem amigos independente de "influência, poder e dinheiro" que o ajudam muito. Também destacou a família. "Minha mãe tá sofrendo pra cacete, mas é minha rocha. Ontem veio me trazer pavê e mousse. São as pequenas coisas, são os detalhes… O que mais me mantém de pé? O amor que vocês estão me mandando. Surreal. Indescritível", agradeceu.

BBB

Antes de falar sobre a depressão, Felipe Neto apareceu em seu Instagram para negar sua participação no BBB22. Sem voz por conta de um "estresse emocional muito grande", ele disse: "Estou passando para tranquilizar todo mundo que tem mandado mensagem: eu não vou estar no Big Brother e eu estou a cada dia mais me recuperando.", disse.

O youtuber respondeu a fãs que têm lhe enviado mensagens a respeito do recente fim de seu namoro com Bruna Gomes. "A única coisa que quero pedir a vocês é que nunca, sob nenhuma hipótese, mandem ódio para ninguém, por favor, mandem só amor, é só isso que eu peço. Não acreditem em nenhuma fofoca. Se algum dia eu ou a Bruna quisermos nos pronunciar, nós vamos nos pronunciar. E nunca pense, nem por um segundo, que a Bruna fez algo de errado", continuou.