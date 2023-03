Fêmea de Urubu-rei chega à Bahia para formar casal e reproduzir espécie

Chegou nesta segunda-feira (20) em Salvador uma fêmea de Urubu-rei (Sarcoramphus papa), ave que estava há 22 anos sob os cuidados da Fundação Jardim Zoológico de Brasília, e foi enviada ao Parque da Matinha, em Itapetinga, no sudoeste da Bahia, para formar casal com um macho da mesma espécie que já vive no local.

Aurora, como é chamada pelos cuidadores, foi transportada gratuitamente pelo programa Avião Solidário da Latam. O voo partiu de Brasília às 9h e pousou no aeroporto de Salvador às 10h30 de hoje. Na sequência, foi transportada por via terrestre ao Parque da Matinha, onde passará por quarentena de adaptação até ser incorporada ao novo lar.

Por ser uma espécie que não se reproduz com facilidade, o Parque da Matinha solicitou à Fundação Zoológico de Brasília o envio do animal para formar casal e parear com o macho baiano. Aurora é uma ave (Sarcoramphus papa) habitante típica de zonas tropicais e semitropicais desde o México até a Argentina, incluindo o Brasil.

Avião Solidário

Em 2023, o programa Avião Solidário da LATAM já beneficiou mais de 160 mil pessoas no Brasil, transportou oito animais resgatados, transportou gratuitamente oito toneladas de cargas em emergências, concedeu 209 passagens aéreas as instituições sociais apoiadas e atuou diretamente em situações como os terremotos da Turquia e Síria, os deslizamentos no litoral paulista e na crise humanitária do povo Yanomami.

Com mais de 10 anos de existência, o Avião Solidário já beneficiou mais de 140 milhões de pessoas no Brasil com o transporte gratuito de mais de 921 toneladas de cargas, 4,6 mil animais e 282 milhões de vacinas contra a Covid-19 para todos os estados brasileiros e o Distrito Federal. O volume de vacinas, aliás, equivale a mais de 70% do total de doses embarcadas pelo setor aéreo dentro do País desde 2020.

