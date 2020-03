Fernanda Paes Leme revela que está com coronavírus

A apresentadora e atriz Fernanda Paes Leme também está com coronavírus. Ela recebeu o resultado positivo do exame e compartilhou a notícia com seus seguidores nesta segunda-feira (16). Fernanda resolveu fazer o teste depois que alguns amigos, como Preta Gil, foram contaminados.

"Vocês acompanharam por aqui meus dias em quarentena, isolada em casa, por estar com suspeita de ter sido infectada com o coronavírus durante um evento no fim de semana passado. Fiz o teste na sexta-feira e hoje recebi a resposta. Positivo. Vamos lá, então! Ao descobrir que pessoas com quem tive contato estavam testando positivo para covid-19, fiquei febril e fiz o teste. Mas precisamos de serenidade e consciência nesse momento. Imediatamente me isolei em quarentena até ter a resposta. Agora vou continuar meu tratamento e tudo vai se acertar", disse.

Apesar do resultado positivo, ela disse que se sente disposta e pediu calma. "Não precisamos criar mais problemas dos que os que já são reais. O recomendado no momento é se isolar e se informar. Eu me sinto forte e disposta apesar de tudo. Mas essa doença é um grande risco principalmente para pessoas de mais idade. Então acima de tudo, isso é um problema social."