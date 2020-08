Ferry-boat passa a operar com 13 horários e lanchinhas terão 17; confira

Após os primeiros dias de flexibilização do transporte intermunicipal, a Agerba readequou os horários de funcionamento das lanchinhas e do ferry-boat.No ferry serão 13 horários diários nos dois sentidos. Já no sistema de lanchinhas para Vera-Cruz serão 17 horários sentido Ilha e 16 horários sentido capital. A agência reguladora informou ainda que as empresas deverão ofertar horários extras em caso de aumento expressivo de demanda para evitar aglomerações nos terminais.

Em nota, a agência reguladora informou que os novos horários foram definidos a partir da análise de demanda e junto aos concessionários do sistema. A Agerba informou ainda que o quadro é temporário e em caso de aumento de fluxo de passageiros será retomada a operação regular. "A nova grade foi definida buscando alinhar a procura dos usuários e a melhor operacionalidade das concessionárias, diante do momento de pandemia", explica, em comunicado.

A operação do sistema hidroviário durante os finais de semana será retomada já neste sábado (15), seguindo o mesmo quadro de horários dos dias úteis. A quantidade de saídas ofertadas supera a realizada antes da flexibilização, quando estava em vigor o intervalo de 2h entre as saídas. A resolução Agerba nº 39 foi publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (14).

Confira o novo quadro de horários que passa a valer a partir da publicação no Diário Oficial:

Ferry-Boat:

Salvador/Itaparica, às 05:00h, 06:00h, 08:00h, 10:00h, 11:00h, 12:00h, 14:00h, 15:00h, 16:00h, 18:00h, 19:00h, 20:00h e 22:00h;

e Itaparica/Salvador, às 05:00h, 06:00h, 08:00h, 09:00h, 10:00h, 12:00h, 13:00h, 14:00h, 16:00h, 17:00h, 18:00h, 20:00h e 22:00h, todos os dias;

Lanchinhas:

Salvador/Vera Cruz, às 06:30h, 07:30h, 08:30h, 09:30h, 10:30h, 11:30h, 12:30h, 13:00h, 13:30h, 14:00h, 14:30h, 15:30, 16:30h, 17:30h, 18:30h, 19:00h e 19:30h; e, Vera Cruz/Salvador, às 05:00h, 06:00h, 07:00h, 08:00h, 09:00h, 10:00h, 11:00h, 11:30h, 12:00h, 12:30h, 13:00h, 14:00h, 15:00h, 16:00h, 17:00h e 18:00h, todos os dias.