Ferryboat opera com apenas duas embarcações após choque no mar

Apenas duas embarcações operam na tarde desta segunda-feira (6) no sistema ferryboat, horas após o choque entre duas delas, pela manhã, próximo ao Terminal de Bom Despacho. De acordo com a Internacional Travessias (ITS), que administra o transporte, apenas o Zumbi dos Palmares e o Pinheiro estão em operação, o que gera espera de até 3h na Ilha de Itaparica.

O ferry Maria Bethânia está fora de operação, no momento, informou a empresa. Ele estava de saída em Bom Despacho quando chocou no mar com o Pinheiro, que chegava para atracar. Durante as manobras, aconteceu a colisão no início da tarde. Não houve informações de feridos. A ITS não deu previsão de quando uma terceira embarcação volta a funcionar, para diminuir os atrasos.

Vídeos mostram o momento do choque, com passageiros assustados e correndo. Motos que estavam no ferry Maria Bethânia chegaram a tombar no chão.

Sobre o acidente, a Internacional Travessias Salvador informou que houve um "erro de aproximação na manobra do ferry Pinheiro", o que acabou causando o choque. A empresa afirmou, mais cedo, que não teve maiores danos, e a ocorrência segue sendo investigada. "Os barcos não sofreram avarias e seguem navegando normalmente, sem nenhuma restrição", acrescentou a Internacional, em uma primeira nota. Agora, porém, o Maria Bethânia não está operando.

Procurada, a Agerba (agência estadual que regula o transporte) informou que está apurando as causas do incidente envolvendo os ferries Maria Bethânia e Pinheiro no terminal de Bom Despacho, em Itaparica. A Agerba diz que, de acordo com a Internacional Travessias, empresa responsável pela operação, a causa de incidente foi um erro de aproximação na manobra de entrada e saída das embarcações no terminal de Bom Despacho. Não houve pessoas feridas, salientou a agência.

Já a Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos, disse que tomou conhecimento do "abalroamento" ocorrido entre o ferryboat Pinheiro e o Maria Bethânia e que não há registros de poluição hídrica. As causas, circunstâncias e responsabilidades pelo ocorrido serão apuradas por meio de

inquérito administrativo que será instaurado pela Capitania.