Festa com 25 pessoas em motel é interrompida pela polícia em Goiás

Uma festa com cerca de 25 pessoas realizada dentro de um motel foi interrompida pela polícia de Goiás na noite da última terça-feira (7). O evento acontecia em em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital do estado, e encerrado pela Secretaria de Meio Ambiente (Semma), com o apoio da Polícia Militar. Na cidade, está em vigência um decreto municipal que impede aglomeração de pessoas, por causa da pandemia do novo coronavírus.

O organizador da festa, que não teve o nome revelado, foi multado em R$ 20 mil. Segundo a prefeitura de Aparecida de Goiânia, esse não é o primeiro evento que ele faz durante a pandemia. O homem também teria organizado uma festa de luxo em uma chácara da cidade, na última segunda-feira (6), com cerca de 100 pessoas.

Participantes da aglomeração que estavam sem máscara também receberam multas, no valor de R$ 106, como determina a lei sancionada pelo prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (MDB), durante a pandemia.

O estabelecimento onde acontecia a festa, Motel Eros, foi autuado pelos fiscais em R$ 10 mil e pode ser interditado. No local, os policiais encontraram bebidas alcoólicas, mesa de sinuca e aparelhos de som, que foram apreendidos.