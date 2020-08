Festa de 'paredão' com cerca de 200 pessoas é encerrada em Lauro de Freitas

Cerca de 200 pessoas foram flagradas, na madrugada desta segunda-feira (31), se aglomerando, ouvindo som em alto volume e fazendo consumo de bebida alcoólica numa festa do tipo paredão. O evento foi encerrado por policiais da 52ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Lauro de Freitas).

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que os policiais realizavam a operação 'Sossego' quando receberam denúncia anônima de uma festa, na Lagoa da Base, no município de Lauro de Freitas. Quando as viaturas chegaram na Rua Floriano Peixoto, se depararam com cerca de 200 pessoas.

A polícia informou que o grupo estava aglomerado, a maioria sem máscara, ouvindo som em alto volume e fazendo uso abusivo de bebidas alcoólicas. Os PMs determinaram o encerramento do evento, que foi obedecido pelos participantes.